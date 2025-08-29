El sábado se dará el pistoletazo de salida a la temporada 2025-26 de La Liga F y con tele, se acabó el sainete que hemos sufrido durante todo el verano, Como adelantamos, las partes estaban condenadas a entenderse y así ha sido finalmente por ... lo que Dazn retransmitirá los partidos durante toda la campaña a la espera de que otras cadenas o plataformas se decidan a compartir retransmisiones. La competición mantiene el formato habitual: se disputarán 30 jornadas, sin coincidencias entre partidos de ida y vuelta (calendario asimétrico), salvo para adaptarse a la posibilidad de que algún equipo femenino participe en fases avanzadas de la Champions League. Una campaña que debería ser el final del principio de un proyecto, que ha tenido todo de cara para ser referente y ejemplo de proyecto bien rematado, pero que, por las incertidumbres y escasa claridad en los movimientos, más parece que puede ser la temporada del principio del fin.

La Liga F no ha logrado incorporar jugadoras internacionales de gran impacto en calidad o trayectoria y la situación es todavía más preocupante en lo que respecta al talento español. El éxodo de jugadoras clave y de jóvenes promesas es alarmante. A nivel deportivo el FC Barcelona es el gran favorito, aún habiendo perdido un fondo de plantilla importantísimo. Como muestra, las bajas de Engen Ellie Roebuck, Fridolina Rolfö, Martina Fernández, Bruna Vilamala y Jana Fernández. La falta de inversión del resto de los clubes, sobre todo del que tenía que ser su gran rival, el Real Madrid, hace que las catalanas sean las grandes (y únicas) favoritas.

El Real Madrid, fiel a su idea de fichar jugadoras libres y de desespañolizar la plantilla, no renovó a quien ha sido uno de los estandartes principales y referente del fútbol femenino español, como es Olga Carmona, y no ha fichado tampoco a ninguna jugadora española. Sí ha incorporado a dos veteranas alemanas, Merle Frohms y Sara Däbritz, que junto a las nórdicas Hanna Bennison, Bella Andersson y Sara Holmgaard, forman un bloque que más parece un club de amigas en Benidorm en los años 70 que un equipo de la Liga F de primera línea. A esa plantilla repleta de nórdicas, alemanas de edad avanzada y con cada vez menos españolas, se suma la inexperiencia en la gestión de grupo y de vestuarios femeninos de su nuevo entrenador, Pau Quesada. Toda esa atmósfera que se ha creado y se respira puede ser un hándicap importante para el club blanco.

El Real Madrid luchará (es el claro favorito) frente al Atlético de Madrid y la Real Sociedad por la segunda plaza de la tabla. El Atlético de Madrid, que ha generado muchas dudas en los partidos de la pretemporada, habrá que ver cómo evoluciona en las primeras jornadas. La Real Sociedad, por su parte, estrena entrenador, Arturo Ruiz, el técnico revelación del año pasado con el Granada. Ha formado una plantilla equilibrada y cuenta con el apoyo del club donostiarra, en el que la apuesta por el femenino es clara. No es descartable que la Real sea la gran revelación de La Liga F.

El Athletic de Bilbao será el quinto en discordia en la lucha por los primeros puestos de la tabla. ¿Y el resto de equipos? Muchísima igualdad en calidad y circunstancias, plantillas similares, presupuestos similares (con la excepción del Tenerife, que maneja más dinero que el resto) y con los recién ascendidos, Alhama de Murcia y Dux Logroño, como a priori futuribles candidatos al descenso.

En suma, la falta de llegadas de jugadoras referentes limita la capacidad de la Liga F de elevar su nivel global y de inspirar nuevos talentos. La consecuencia será que se abra aun más la brecha existente entre Liga F española y las principales ligas europeas o estadounidenses. Y no sólo en condiciones económicas, sino en visibilidad, estructuras profesionales e infraestructuras. Si esta tendencia no se revierte pronto con contundencia y decisiones rápidas y certeras, el futuro de la Liga F podría ser de color gris, siendo benevolente: menor nivel competitivo, menor proyección internacional y, consecuentemente, con una preocupante pérdida progresiva del interés del público y de los necesarios patrocinadores.

España, que en los últimos años ha sido referente gracias a su magnífica cantera y al éxito mundial de su selección, corre el riesgo de ver cómo su liga deja de ser un destino deseado, para convertirse en un cajón de sastre que sólo sirva para ser trampolín de paso hacia equipos extranjeros en campeonatos más fuertes que aseguren mayor visibilidad, medios, condiciones y éxitos.

