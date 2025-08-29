Suscribete a
ABC Premium
sponsor

Es fútbol y es femenino

El triste inicio de La Liga F, un destino cada vez menos deseado

«La falta de llegadas de jugadoras referentes limita la capacidad del campeonato de elevar su nivel global y de inspirar nuevos talentos»

Liga F, de 'fiasco, fuga y fracaso'

Partido de pretemporada del Real Madrid Femenino
Partido de pretemporada del Real Madrid Femenino REAL MADRID
Manuel Merinero

Manuel Merinero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El sábado se dará el pistoletazo de salida a la temporada 2025-26 de La Liga F y con tele, se acabó el sainete que hemos sufrido durante todo el verano, Como adelantamos, las partes estaban condenadas a entenderse y así ha sido finalmente por ... lo que Dazn retransmitirá los partidos durante toda la campaña a la espera de que otras cadenas o plataformas se decidan a compartir retransmisiones. La competición mantiene el formato habitual: se disputarán 30 jornadas, sin coincidencias entre partidos de ida y vuelta (calendario asimétrico), salvo para adaptarse a la posibilidad de que algún equipo femenino participe en fases avanzadas de la Champions League. Una campaña que debería ser el final del principio de un proyecto, que ha tenido todo de cara para ser referente y ejemplo de proyecto bien rematado, pero que, por las incertidumbres y escasa claridad en los movimientos, más parece que puede ser la temporada del principio del fin.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app