La salida de Alberto Toril marcó un punto de inflexión en la sección femenina del Real Madrid. No porque el club hubiera decidido prescindir de él (como suele ser tradición en la casa blanca), sino porque fue el entrenador quien decidió marcharse. Con ello se ... rompió el viejo tópico de «en el Madrid nadie se va, te echan». Si alguien opta por irse, es porque lo que encuentra dentro es mucho más frío que lo que le espera fuera. Y el frío, en este caso, es el que transmite un equipo sin plan, sin rumbo y sin confianza en sí mismo.

Cada verano el relato se repite: «esta es la mejor plantilla de la historia», «este año estamos más cerca del Barça». Un discurso hueco que choca de frente con la evidencia. El equipo no progresa, el fútbol no aparece y la distancia con los grandes de Europa no se acorta, sino que aumenta. Se engañan los dirigentes, se engañan los aficionados y, lo que es peor, se engaña al propio vestuario.

La dirección deportiva parece haber perdido el norte. La apuesta casi obsesiva por jugadoras nórdicas y alemanas ha desatendido al talento nacional y debilitado la identidad del equipo. El caso de Olga Carmona, una campeona del mundo que nunca sintió que se hiciera un esfuerzo real por retenerla, es el mejor ejemplo. Mientras tanto, las que llegan no cumplen las expectativas y las que están buscan la puerta de salida.

El fichaje de Pau Quesada para el banquillo no solo desconcierta: retrata la improvisación con la que se maneja la sección. La propia directora deportiva llegó a admitir en su entorno que no sabía quién era, deslizando que la decisión vino de los despachos de Valdebebas, donde un grupo de técnicos «de confianza» se dedica a recolocar piezas que no funcionan en la cantera masculina. El resultado: un entrenador sin experiencia en fútbol femenino profesional, desconocedor de la plantilla y de la competición, frente a un vestuario convulso y sin referentes claros. Dos jornadas de Liga: un punto, tres goles a balón parado y un solo disparo entre los tres palos en 90 minutos… desde fuera del área. Derrota contra el eterno rival de la capital y empate in extremis frente a un recién ascendido con solo 16 jugadoras disponibles. En el campo reina la confusión: Caroline Weir recibiendo de espaldas entre centrales, extremos reconvertidos en delanteras, delanteras desquiciadas como Bruun, expulsadas por impotencia. El Madrid femenino juega al caos.

La marcha repentina de Noe Morales, delegada del equipo y figura clave en el día a día del vestuario, revela tensiones internas que solo van a más. Y el futuro apunta a una fuga de estrellas: Misa ya parece tener decidido su adiós, Linda Caicedo podría marcharse incluso en invierno, y otras piezas importantes siguen valorando su continuidad. Cada salida no solo debilita al equipo, sino que alimenta la sensación de proyecto fallido. Ana Rossell, la arquitecta del equipo, proyecta más dudas que certezas. Su inseguridad a la hora de tomar decisiones y la falta de firmeza en la gestión han sembrado desconfianza en el vestuario, en la afición y en el propio club. El futuro del Real Madrid femenino, a día de hoy, no es el de un aspirante, sino el de una sección que se desangra lentamente.

El Real Madrid femenino no tiene plan, no tiene identidad y no tiene liderazgo. Vive de promesas vacías, decisiones improvisadas y fichajes sin coherencia. Mientras el Barça y otros gigantes de Europa avanzan, el Madrid retrocede. El futuro no se escribe con frases de marketing ni con parches de última hora: se construye con convicción, trabajo y respeto por el proyecto. Y, a día de hoy, nada de eso existe en Valdebebas.