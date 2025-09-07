Suscribete a
ABC Premium
sponsor

es fútbol y es femenino

El caos del Real Madrid femenino: un proyecto sin rumbo

«No tiene plan, no tiene identidad y no tiene liderazgo. Vive de promesas vacías, decisiones improvisadas y fichajes sin coherencia»

Sin rastro de La Liga F en la Quiniela

Once inicial del Real Madrid en la derrota del viernes en el derbi ante el Atlético de Madrid
Once inicial del Real Madrid en la derrota del viernes en el derbi ante el Atlético de Madrid EP
Manuel Merinero

Manuel Merinero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La salida de Alberto Toril marcó un punto de inflexión en la sección femenina del Real Madrid. No porque el club hubiera decidido prescindir de él (como suele ser tradición en la casa blanca), sino porque fue el entrenador quien decidió marcharse. Con ello se ... rompió el viejo tópico de «en el Madrid nadie se va, te echan». Si alguien opta por irse, es porque lo que encuentra dentro es mucho más frío que lo que le espera fuera. Y el frío, en este caso, es el que transmite un equipo sin plan, sin rumbo y sin confianza en sí mismo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app