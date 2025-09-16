La ciudad deportiva Florentino Pérez, más conocida como Valdebebas por el barrio en el que se ubica, es una instalación referente en todo el mundo. Sus más de mil hectáreas acogen no sólo once espectaculares campos de fútbol, sino además residencias para jugadores del ... primer equipo y de cantera, pabellón de baloncesto, edificio de oficinas corporativas, enormes parkings y zonas ajardinadas. Se trata del centro de entrenamiento más moderno del mundo. Pensado para la formación y la práctica del fútbol desde edades tempranas, hasta llegar al primer equipo profesional, Valdebebas es, junto con el Bernabéu, lugar de peregrinación obligado para fans del club y amantes del deporte rey de todo el mundo. Es, sin duda ninguna, el parque Disney del fútbol.

Por eso, entre otras cosas, no es entendible las polémicas que acumulan por incumplimiento de la normativa federativa que se están produciendo en los últimos días. Sin ir más lejos, en el partido celebrado en su campo 10 entre el Real Madrid femenino B y el Alavés, correspondiente a la primera jornada de Primera RFEF, la árbitra reflejaba en el acta en el apartado correspondiente a «deficiencias observadas en el terreno de juego e instalaciones», lo siguiente: «La salida del terreno de juego hacia el vestuario es compartido con los aficionados sin estar cortado el paso a estos durante la salida y entrada al terreno de juego del equipo arbitral. El vestuario del equipo arbitral no dispone de mesa, ni tampoco de llaves para cerrar, permaneciendo abierto durante el partido, estando nuestras pertenencias en el interior sin seguridad».

El escrito parece más bien alusión a un campo menor sin demasiados medios, pero sorprende que estemos hablando del Real Madrid. Estas irregularidades observadas suponen un riesgo evidente tanto para la integridad del equipo arbitral como para la seguridad de sus pertenencias. El hecho de que la salida al vestuario sea compartida con los aficionados sin ningún tipo de separación, incrementa sobremanera la posibilidad de incidentes, especialmente en situaciones de tensión deportiva. Asimismo, la falta de cerradura en el vestuario y de mobiliario básico como una mesa, reflejan deficiencias organizativas que no cumplen con las condiciones básicas mínimas exigibles para garantizar un entorno seguro y adecuado para el desempeño arbitral. Inaudito en un club como el Real Madrid, que si por algo se caracteriza, es por cuidar hasta el más mínimo detalle en este aspecto.

La otra polémica ha surgido por el partido masculino Castilla-Racing de Ferrol, que se jugará en el Campo 7 de Valdebebas (donde juega habitualmente el Juvenil división de Honor). Los gallegos están muy enfadados porque este campo 7 no cumple con los requisitos mínimos exigidos en Primera RFEF, atendiendo a varios aspectos, a saber, aforo y grada perimetral.

Pero el Real Madrid se ampara en que es el campo alternativo que presentó en la inscripción del equipo para la competición y la RFEF aceptó. ¿Por qué no se juega en el Di Stefano? Allí van a jugarse el martes 16 de septiembre el Real Madrid-Olympique de Marsella de la Youth League y el jueves 18 el Real Madrid-Eintracht, de la fase previa de la Champions Femenina. Era imposible jugar tres partidos en tres días en el mismo estadio y por tanto, el del Castilla ha habido que trasladarlo.

El uso óptimo de un campo de hierba natural no debe sobrepasar las 12 horas semanales. Y aquí lanzo la pregunta, ¿no era el día ideal para jugar este partido de Champions femenina en el Santiago Bernabéu, por ejemplo? La paradoja es evidente: mientras el Real Madrid presume de unas instalaciones que son referencia mundial, su sección femenina sigue sin poder pisar el escenario más emblemático del club, el Santiago Bernabéu.

El choque de Champions frente al Eintracht de Frankfurt reunía todos los ingredientes para convertirse en un hito: un partido europeo, un rival de prestigio, una eliminatoria abierta y un calendario favorable (el primer equipo no juega hasta el sábado a las 16,15h). Pero la decisión fue otra. Una oportunidad perdida no solo para respaldar con hechos el crecimiento del fútbol femenino, sino también para enviar un mensaje claro de igualdad y compromiso.

Un mensaje se ha enviado, eso está claro: el Real Madrid está a años luz de tratar a su sección femenina como a la masculina. Vamos a obviar a los que dicen que no generan lo mismo, porque es algo evidente y cierto. Pero sin las mismas oportunidades (y más cien años de ventaja), es imposible conseguir iguales resultados. La clase y el prestigio de los grandes clubes no deben medirse sólo por sus títulos. También deben hacerlo por cómo tratan a todas sus secciones.