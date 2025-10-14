Suscribete a
¿Qué hacía Infantino en la cumbre de Trump en Egipto?

La extraña alianza entre los presidentes de EE.UU. y de la FIFA

Gesta de Cabo Verde: se convierte en el país más pequeño de la historia en clasificarse para un Mundial

Donald Trump y Gianni Infantino, en Sharm el-Sheikh (Egipto)
Donald Trump y Gianni Infantino, en Sharm el-Sheikh (Egipto)
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Donald Trump organizó este lunes un besamanos en el hotel de Sharm el Seij, en el Mar Rojo egipcio, donde celebró la rúbrica del acuerdo entre Israel y Hamás, impulsado por él mismo. Por allí pasaron jefes de Estado, monarcas árabes y primeros ... ministros de todo el mundo, en un esfuerzo por arropar el acuerdo y tratar de sentar las bases para que no se desmorone a las primeras de cambio. Entre ellos apareció un señor de calva reluciente, que no ostenta ninguna de esas posiciones y que gusta de vestir traje con deportivas blancas: Gianni Infantino, el presidente de la FIFA.

