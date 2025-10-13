Suscribete a
Gesta de Cabo Verde: se convierte en el país más pequeño de la historia en clasificarse para un Mundial

El archipiélago africano, formado por diez islas, de solo 525.000 habitantes y apenas 4.000 kilómetros cuadrados, gana a Esuatini en la última jornada de la fase de clasificación y sella su billete para Estados Unidos 2026

Celebración del segundo gol de Cabo Verde
Celebración del segundo gol de Cabo Verde ABC
Rubén Cañizares

Con solo 525.000 habitantes y una extensión de apenas 4.000 km², Cabo Verde ha hecho este lunes historia. El país africano, uno de los destinos turísticos de playa más solicitados de su continente, ha ganado a Esuatini (3-0) y se ha ... convertido en el país más pequeño de la historia en clasificarse para un Mundial, superando a Trinidad y Tobago (Alemania 2006) y en el segundo con menos habitantes, tras Islandia (Rusia 2018).

