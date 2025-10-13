Gesta de Cabo Verde: se convierte en el país más pequeño de la historia en clasificarse para un Mundial

Con solo 525.000 habitantes y una extensión de apenas 4.000 km², Cabo Verde ha hecho este lunes historia. El país africano, uno de los destinos turísticos de playa más solicitados de su continente, ha ganado a Esuatini (3-0) y se ha ... convertido en el país más pequeño de la historia en clasificarse para un Mundial, superando a Trinidad y Tobago (Alemania 2006) y en el segundo con menos habitantes, tras Islandia (Rusia 2018).

Un gol Livramento y otro de Willy Semedo, ambos en el inicio de la segunda mitad, y otro en el 91 de Satopiro, sellaron el pase de Cabo Verde para la Copa del Mundo del próximo año, una gesta histórica que convierte a Cabo Verde en el tercer país clasificado debutante en un Mundial, junto a Jordania y Uzbekistán. Una proeza que tiene como daño colateral la eliminación de Camerún. Bueno, no del todo. A los cuartofinalistas de Italia 90 Le queda la repesca, pero tendrá que pelear con el resto de Confederaciones y solo hay tres plazas disponibles.

Pero esa es ahora otra película. La noticia de este lunes 13 de octubre es Cabo Verde. Fase de clasificación casi perfecta, con 7 victorias, dos empates y solo una derrota. Praia, su capital, espera una noche larga de festejos y celebraciones. De hecho, el Gobierno declaró día festivo a partir de las 12.00 horas, tres antes del inicio del encuentro y las entradas tenían un precio de solo 1 euro y se podían adquirir, además de en las taquillas del estadio nacional O'Rei Pelé, en varias gasolineras y pastelerías cercanas al campo donde se ha consumado la gesta.

Dirigido por Pedro Leitao 'Bubista', un exfutbolista de principios de este siglo cuya carrera no tuvo demasiada brillantez y en la que perteneció durante una temporada al Badajoz, y con el exrayista Bebé (actualmente en el Ibiza) y Duk (Leganés) como jugadores más conocidos en España, Cabo Verde logra su mayor hazaña a nivel deportivo justo en el 50 aniversario de su independencia de Portugal

Hace dos años ya logró clasificarse por primera vez para un Mundial de baloncesto, y en París 2024 logró su primera medalla en unos Juegos, gracias a un bronce del boxeador David de Pina, pero como suele pasar en la gran mayoría de países de África, el deporte rey es el fútbol y nada iguala a lo logrado este lunes.