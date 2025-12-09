Así está la clasificación de la Champions: remontadas de Atlético y Barcelona para mirar hacia el top 8

Empezó mal la sexta jornada de Champions para los conjuntos españoles. Adelantó Til al PSV ante el Atlético, y Knauff al Eintracht en el Camp Nou. Pero se fue aclarando el día. Sobre todo para los rojiblancos, que ya encontraron la mejoría y el ... balón en los últimos minutos de la primera parte que confirmó Julián Álvarez para imponer la igualdad en el marcador.

-- Consulta AQUÍ la clasificación completa --

Ya en la segunda mitad, la versión más arrolladora de los de Simeone, que tenían en los partidos fuera de casa una cuenta pendiente. Primero Hancko y poco después Sorloth confirmaron la remontada atlética doblegando a un PSV que quiso jugar alegre y abierto, pero jugó después en su contra. Eso sí, los rojiblancos terminaron sufriendo con el último empuje de los neerlandeses. Aun así, tres puntos más para el casillero atlético, que lo sitúan séptimos, mirando con orgullo hacia el top 8.

También el Barcelona encontró el camino del triunfo después de una primera parte de sufrimiento y dudas. Décimo partido en el que los de Flick comienzan perdiendo. Fue Koundé quien puso la calma y los dos goles en tres minutos que le daban la vuelta al marcador. Aunque también que apretar los dientes con los intentos del Eintracht. Tercera victoria para los culés, que continúan decimocuartos.

Hubo cierta inquietud con el tanto de Kimmich en propia puerta, pero duró poco el agobio porque el Bayern Múnich encadenó los mejores minutos desde el 65 al 77: tres goles para confirmar la superioridad ante el Sporting de Lisboa del conjunto alemán. Gnabry, el jovencísimo Karl y Tah dieron a los de Vincent Kompany la quinta victoria en seis partidos (3-1).

El Mónaco se impuso por la mínima al Galatasaray, como lo hizo el Liverpool, al domicilio ante el Inter de Milán con un tanto de Szoboszlai en el minuto 87. El Atalanta estuvo más fuerte que el Chelsea al sobreponerse al tanto de Joao Pedro con la respuesta de Scamacca y Ketelaere en la segunda mitad. El Tottenham sí convenció en casa con un triunfo solvente ante el Slavia de Praga. A domicilio triunfó el Olympique de Marsella a un combativo Union Saint-Gilloise (2-3).

Para este miércoles, la segunda parte de la sexta jornada, con el resto de quipos españoles en acción: Villarreal - Copenhague (18.45); Athletic - PSG (21.00), y Real Madrid - Manchester City (21.00).