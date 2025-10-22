Suscribete a
baloncesto / euroliga

Blatt y el Maccabi pueden con un Madrid que empieza a preocupar

Un triple del base, a falta de cuatro segundos para el final, inflige a los blancos su segunda derrota consecutiva en Europa (92-91)

Resultados y clasificación de la Euroliga

Tavares, ante el Maccabi RMB
Pablo Lodeiro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Madrid de Scariolo no carbura y, ante el Maccabi, sumó su segunda derrota consecutiva en la Euroliga (92-91), la tercera en seis encuentros. Solo Hezonja, Lyles y Garuba dieron la talla en un grupo que, por momentos, ejecutó ... una defensa horrorosa, un escenario perfecto para que Walker (27 puntos), se luciese a su antojo. Pese a todo, los blancos remaron de lo lindo y, a falta de cuatro segundos, tenían una ventaja de dos tantos. Una felicidad que reventó Blatt con un triple espectacular, daga que genera la primera herida reseñable a los merengues en esta campaña.

ABC Premium
