baloncesto / euroliga
Maccabi de Tel Aviv - Real Madrid, estadísticas del partido
Consulta todos los números del duelo correspondiente a la sexta jornada de la Euroliga de baloncesto
Equipos
Maccabi
RMC
Tiros de 2
3 Intentos 2
2 Canastas 1
66.67 % Aciertos 50.00
Tiros de 3
1 Intentos 3
1 Canastas 1
100.00 %Aciertos 33.33
Tiros libres
1 Intentos 0
1 Canastas 0
100.00 %Aciertos nan
Rebotes
2 Total 1
0 Ofensivos 0
2 Defensivos 1
Tapones
0 Realizados 1
0 Recibidos 1
0 Asistencias 1
1 Pérdidas 0
0 Recuperaciones 0
Jugadores
|Maccabi
|MJ
|PTOS
|T2
|T3
|TL
|FC
|FR
|REB
|AS
|BP
|BR
|TAP
|VAL
|1 J. Hoard
|2
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-1
|6 UrosTrifunovic
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3 D. Miller
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|21 Jeff Dowtin
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8 L. Walker IV
|2
|3
|0 / 0
|1 / 1
|0 / 0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|4
|12 John Dibartolomeo
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11 William Rayman
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|22 T.J. Leaf
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|45 Tamir Blatt
|2
|5
|2 / 2
|0 / 0
|1 / 1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|9 Roman Sorkin
|2
|0
|0 / 1
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
Los mejores
|Real Madrid
|MJ
|PTOS
|T2
|T3
|TL
|FC
|FR
|REB
|AS
|BP
|BR
|TAP
|VAL
|7 Facundo Campazzo
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0 T. Lyles
|2
|0
|0 / 0
|0 / 1
|0 / 0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1 David Kramer
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6 Alberto Abalde
|2
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8 Chuma Okeke
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12 Theo Maledon
|2
|3
|0 / 0
|1 / 2
|0 / 0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|24 Andres Rafael Feliz Sarita
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9 Gabriele Procida
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|23 Sergio Llull
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11 Mario Hezonja
|2
|2
|1 / 2
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|14 Gabriel Deck
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13 Izan Almansa
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16 Usman Garuba
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|20 Bruno Fernando
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|22 Walter Samuel Tavares
|2
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|Puntos
|Tamir Blatt
|Maccabi
|5
|L. Walker IV
|Maccabi
|3
|Theo Maledon
|Real Madrid
|3
|Mario Hezonja
|Real Madrid
|2
|Faltas cometidas
|J. Hoard
|Maccabi
|1
|Theo Maledon
|Real Madrid
|1
|D. Miller
|Maccabi
|0
|Jeff Dowtin
|Maccabi
|0
|Rebotes ofensivos
|Walter Samuel Tavares
|Real Madrid
|0
|D. Miller
|Maccabi
|0
|Jeff Dowtin
|Maccabi
|0
|L. Walker IV
|Maccabi
|0
|Rebotes defensivos
|L. Walker IV
|Maccabi
|1
|Mario Hezonja
|Real Madrid
|1
|Walter Samuel Tavares
|Real Madrid
|0
|D. Miller
|Maccabi
|0
|Asistencias
|Walter Samuel Tavares
|Real Madrid
|1
|D. Miller
|Maccabi
|0
|Jeff Dowtin
|Maccabi
|0
|L. Walker IV
|Maccabi
|0
