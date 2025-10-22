Suscribete a
Maccabi
Maccabi
8
5
1º cuarto
Real Madrid
Real Madrid
  • 1º Cuarto: 8-5

Euroliga. Miércoles 22/10 20:05h. Estadio Menora Mivtachim Arena.

baloncesto / euroliga

Maccabi de Tel Aviv - Real Madrid, estadísticas del partido

Consulta todos los números del duelo correspondiente a la sexta jornada de la Euroliga de baloncesto

Maccabi de Tel Aviv - Real Madrid, estadísticas del partido

Equipos

Maccabi Maccabi
RMC Real Madrid
Tiros de 2
3 Intentos 2
2 Canastas 1
66.67 % Aciertos 50.00
Tiros de 3
1 Intentos 3
1 Canastas 1
100.00 %Aciertos 33.33
Tiros libres
1 Intentos 0
1 Canastas 0
100.00 %Aciertos nan
Rebotes
2 Total 1
0 Ofensivos 0
2 Defensivos 1
Tapones
0 Realizados 1
0 Recibidos 1
0 Asistencias 1
1 Pérdidas 0
0 Recuperaciones 0
Jugadores
MaccabiMJPTOSVAL
1 J. Hoard20-1
6 UrosTrifunovic000
3 D. Miller000
21 Jeff Dowtin000
8 L. Walker IV234
12 John Dibartolomeo000
11 William Rayman000
22 T.J. Leaf000
45 Tamir Blatt256
9 Roman Sorkin200
Real MadridMJPTOSVAL
7 Facundo Campazzo000
0 T. Lyles200
1 David Kramer000
6 Alberto Abalde200
8 Chuma Okeke000
12 Theo Maledon231
24 Andres Rafael Feliz Sarita000
9 Gabriele Procida000
23 Sergio Llull000
11 Mario Hezonja221
14 Gabriel Deck000
13 Izan Almansa000
16 Usman Garuba000
20 Bruno Fernando000
22 Walter Samuel Tavares201
Los mejores
Puntos
Tamir BlattMaccabi5
L. Walker IVMaccabi3
Theo MaledonReal Madrid3
Mario HezonjaReal Madrid2
Faltas cometidas
J. HoardMaccabi1
Theo MaledonReal Madrid1
D. MillerMaccabi0
Jeff DowtinMaccabi0
Rebotes ofensivos
Walter Samuel TavaresReal Madrid0
D. MillerMaccabi0
Jeff DowtinMaccabi0
L. Walker IVMaccabi0
Rebotes defensivos
L. Walker IVMaccabi1
Mario HezonjaReal Madrid1
Walter Samuel TavaresReal Madrid0
D. MillerMaccabi0
Asistencias
Walter Samuel TavaresReal Madrid1
D. MillerMaccabi0
Jeff DowtinMaccabi0
L. Walker IVMaccabi0
