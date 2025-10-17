Suscribete a
ABC Premium

baloncesto / euroliga

Miller-McIntyre desnuda al Real Madrid

El estadounidense, 18 puntos, provoca la derrota de los blancos ante el Estrella Roja (90-75)

Resultados y clasificación de la Euroliga

Miller-McIntyre (derecha), intenta taponar a Tavares
Miller-McIntyre (derecha), intenta taponar a Tavares efe
Pablo Lodeiro

Pablo Lodeiro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un excelso Miller-McIntyre desnudó al Madrid en Belgrado, reveló su cara más apática, esa que le hizo desinflarse ante el Baskonia en Liga y que casi le cuesta la victoria ante el Partizan el pasado miércoles. Los pupilos de Scariolo, de la ... mano de un gran Okeke, llegaron a vencer de 11, pero en el tercer cuarto se desinflaron sin remedio. En ese momento, el Estrella Roja arrasó en casi todas las parcelas de juego, desde el rebote hasta el acierto de tres, una ventisca contra la que los blancos, muy apáticos, nunca encontraron respuesta hasta que se confirmó la derrota (90-75).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app