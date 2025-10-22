Suscribete a
Maccabi
Maccabi
3
5
1º cuarto
Real Madrid
Real Madrid
  • 1º Cuarto: 3-5

Euroliga. Miércoles 22/10 20:05h. Estadio Menora Mivtachim Arena.

baloncesto / euroliga

Maccabi de Tel Aviv - Real Madrid, en directo hoy

Sigue en directo el partido correspondiente a la sexta jornada de la Euroliga de baloncesto

Clasificación y resultados de la Euroliga

Maccabi de Tel Aviv - Real Madrid, en directo hoy

3 - 5Icono
Tamir Blatt [Maccabi Rapyd Tel Aviv] encesta el tiro libre adicional
2 - 5Icono
1ª falta personal de Theo Maledon [Real Madrid] sobre Tamir Blatt cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
2 - 5Icono
Canasta de Tamir Blatt [Maccabi Rapyd Tel Aviv] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Theo Maledon
0 - 5Icono
Triple de Theo Maledon [Real Madrid] con asistencia de Edy Tavares

0 - 2Icono
El árbitro pita pasos de Oshae Brissett [Maccabi Rapyd Tel Aviv]
0 - 2Icono
Canasta de Mario Hezonja [Real Madrid] tras un contraataque
0 - 0Icono
Roman Sorkin [Maccabi Rapyd Tel Aviv] falla la canasta. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.
0 - 0Icono
Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta por un tapón de Roman Sorkin

0 - 0Icono
Inicio del partido

