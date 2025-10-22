Maccabi de Tel Aviv - Real Madrid, en directo hoy

Tamir Blatt [Maccabi Rapyd Tel Aviv] encesta el tiro libre adicional 1ª falta personal de Theo Maledon [Real Madrid] sobre Tamir Blatt cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. Canasta de Tamir Blatt [Maccabi Rapyd Tel Aviv] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Theo Maledon Triple de Theo Maledon [Real Madrid] con asistencia de Edy Tavares El árbitro pita pasos de Oshae Brissett [Maccabi Rapyd Tel Aviv] Canasta de Mario Hezonja [Real Madrid] tras un contraataque Roman Sorkin [Maccabi Rapyd Tel Aviv] falla la canasta. El rebote defensivo es para Mario Hezonja. Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta por un tapón de Roman Sorkin Inicio del partido
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete