Griezmann agranda su leyenda: 200 goles con el Atlético

Son muchos los nombres que han quedado para siempre en la historia del Atlético de Madrid. Pero de todos ellos, únicamente uno ha conseguido alcanzar la cifra de 200 goles con la camiseta rojiblanca. Se trata de Antoine Griezmann, que sigue agrandando su ... leyenda en el club colchonero.

Más de once años han pasado desde aquel 16 de septiembre de 2014 en el que, también en Liga de Campeones, el francés sumo un infructuoso tanto en la derrota del Atlético ante el Olympiacos en Atenas para estrenar su cuenta. Desde entonces, goles, títulos, desencuentros y reconciliaciones para llegar hasta este bicentenario goleador.

«Mucha alegría, muy orgulloso de llegar a esa cifra. Me ha costado, pero con trabajo, mi mujer en casa, los niños, es una gran ayuda y entre todos nosotros lo pudimos lograr», sostuvo con una sonrisa el francés, que recibió la genial asistencia de Julián Álvarez antes del descanso en el tercer gol atlético y lo celebró con una camiseta conmemorativa con el 200, ante la unánime ovación del Metropolitano.

El más fiel defensor de Griezmann en el Atlético ha sido Simeone, quien no pudo mostrarse más orgulloso y satisfecho por el logro del galo. «Soy un agradecido a Antoine y su tiempo en el Atlético, ni que hablar sus 200 goles, que es una locura», aseguró el argentino, que recordó cuando fichó por el conjunto rojiblanco «un extremo bajito tirado a la izquierda».

«Lo invitamos a explotar sus virtudes y jugar de mediapunta. Creció hasta el punto de jugar en esa posición en la selección y salir campeón del mundo. Volvió y siempre fue un referente en todo, su trabajo, su alegría al grupo. Hoy el halago y la devolución de nuestra gente es un merecimiento absoluto a todo lo que nos da y nos seguirá dando hasta el ultimo día que esté porque el talento no tiene edad», sentenció Simeone.