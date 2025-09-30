Mourinho volvió, saludó, abrazó, besó... y perdió

Como en sus mejores tiempos, José Mourinho fue uno de los grandes protagonistas de la noche de Champions. En la segunda jornada de la presente edición, el portugués se estrenaba como entrenador del Benfica en el torneo continental. Y lo hizo en uno de los clubes que él considera su casa, el Chelsea.

Desde que aterrizó en Londres se han sucedido las imágenes de Mou saludando, abrazando y besando a técnicos y empleados del conjunto inglés con los que coincidió en su época azul.

Y este martes, desde la banda de Stamford Bridge, también tuvo que responder con saludos y besos a los aficionados del Chelsea que corearon su nombre. E incluso se acercó al fondo que ocupaban los seguidores del Benfica para pedirles que dejasen de arrojar objetos a Enzo Fernández cuando de disponía a sacar un córner.

Cánticos de “José Mourinho” en Stamford Bridge y gestos de cariño del portugués. pic.twitter.com/8tDsDKMYyp — Manuel Sánchez (@ManuSanchezGom) September 30, 2025

Un emotivo regreso que terminó de la peor manera posible para Mourinho y su actual equipo. El Benfica perdió ante el Chelsea por la mínima, y además el gol lo marcó Ríos en propia puerta.

En el resto de partidos del día destacaron la derrota del Liverpool en Estambul ante el Galatasaray (1-0) y el empate al límite del Tottenham en casa del Bodo noruego (2-2), otra de las teóricas cenicientas del campeonato. La igualada inglesa llegó al límite y el gol también lo marcó Gundersen en su portería.

Por lo demás, victorias solventes del Inter ante el Slavia (3-0), el Marsella frente al Ajax (4-0) y del Bayern en casa del débil Pafos (1-5), remontada del Atalanta ante el Brujas (2-1).