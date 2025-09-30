El Atlético sigue de fiesta

Se mantiene el estado de felicidad en el Atlético de Madrid. Tres días después de la exhibición del derbi, el conjunto rojiblanco vuelve a mostrarse tremendamente superior, esta vez al Eintracht de Fráncfort, para sumar sus primeros en Liga de Campeones. Apenas nota el equipo ... el esfuerzo del sábado ni las rotaciones, ya que se marcha con tres goles de ventaja al descanso gracias a Raspadori, Le Normand y Griezmann, quien tras reencontrarse con la portería en Liga ante el Madrid suma su tanto número 200 con el que sigue agrandando su leyenda en el club colchonero. Burkardt recorta distancias para los alemanes, aunque la mínima emoción que dejaba es erradicada minutos después por Giuliano y Julián Álvarez.

Santos; Collins (Amenda, min.58), Koch, Theate, Brown (Bahoya, min.71); Skhiri (Hojlund, min.58), Chaibi; Doan (Gotze, min.71), Uzun (Larsson, min.58), Knauff; y Burkardt. Goles: 1-0, min.4: Raspadori. 2-0, min.33: Le Normand. 3-0, min.45+1: Griezmann. 3-1, min.57: Burkardt. 4-1, min.70: Giuliano. 5-1, min.82: Julián Álvarez.

1-0, min.4: Raspadori. 2-0, min.33: Le Normand. 3-0, min.45+1: Griezmann. 3-1, min.57: Burkardt. 4-1, min.70: Giuliano. 5-1, min.82: Julián Álvarez. Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia). Amonestó con tarjeta amarilla a Lenglet (min.14) en el Atlético, y a Brown (min.41) en el Eintracht.

Regresa la Champions al Metropolitano y, 200 días después del doble toque de Julián, una parroquia colchonera que no olvida recibe entre pitos su himno. Sin Simeone, sancionado por su expulsión en Anfield y suplido por su asistente Nelson Vivas, y con la entrada de Ruggeri, Gallagher, Raspadori y Griezmann en el once, pero podría parecer una prolongación del pasado derbi. Un equipo intenso, enchufado, que maniata a su rival y efectivo. Cuatro minutos tarda en adelantarse ante el Eintracht gracias a un pésimo centro de un muy activo Raspadori recogido por Giuliano y el desborde del argentino para asistir con fortuna el cómodo tanto del italiano, su primer gol como rojiblanco.

Tanto por la banda izquierda, con Ruggeri y Raspadori, como por la derecha, con Giuliano y Llorente, encuentran con facilidad la profundidad. Barrios y Gallagher dominan sin apuros el centro del campo y Griezmann, como vínculo entre la medular y el ataque, vuela sobre el césped. Las buenas combinaciones de los rojiblancos, vertiginosas y al primer toque que desatan oleadas de aplausos en el Metropolitano, no encuentran premio debido a una inusual inefectividad de Julián. El Eintracht aumenta sus porcentajes de posesión pero la sensación de peligro que transmite es nula.

Quienes transmiten peligro en ambas áreas dependiendo del momento son los centrales atléticos. Un despeje defectuoso de Le Normand, como el del derbi, y una terrible cesión de Ruggeri están a punto de regalar un mano a mano a Knauff, aunque el resbalón del germano lo impide. Tres minutos más tarde, el defensa francés aparece oportuno en el área pequeña para aprovecharse de una serie de rebotes en un saque de esquina y ver portería por segundo encuentro consecutivo. Una de cal y una de arena. No así Julián, que a pesar no mostrarse acertado en el remate, asiste con una maniobra genial a Griezmann antes del descanso en el tercer tanto rojiblanco que, además, supone el gol 200 del francés con el Atlético.

El Eintracht, del mismo modo que sus ruidoso e incansables 3.500 aficionados desplazados a Madrid, no desespera a pesar de la distancia en el marcador. Aunque hasta el momento el conjunto colchonero se muestra acertado a la hora de mantener a raya cualquier peligro alemán, Simeone retira a Raspadori para dar entrada a Koke. Como si de una premonición se tratase, los teutones cogen desprevenida a la zaga atlética y Burkardt recorta distancias. No se ponen nervioso los locales, sino que vuelven a la carga para, ahora sí, sentenciar el encuentro. Griezmann transforma una preciosa asociación aunque su tanto es anulado por mano, el misil de Giuliano se topa con Kaua Santos y, a la tercera, llega el premio. El argentino, en el saque de esquina generado por su disparo, ataca el primer palo y se aprovecha del preciso centro de Julián para hacer el cuarto.

Podría ser el momento de dejar pasar los minutos y ahorrar esfuerzos para lo que viene, pero el estado de euforia que atraviesa el Atlético y su afición le invitan a seguir buscando la portería. Sobre todo, en las botas de un Julián a quien su voracidad le impide relajarse y no mantener su racha goleadora. Lo consigue gracias al recorte de Griezmann y el VAR, que advierte de la mano de Koch. Con ciertos apuros para entrar, pero el panenka del argentino contacta con la red tras tocar en los guantes del meta y prosigue su semana fantástica, seis goles en siete días. Los de Simeone estrenan su casillero en la Champions, suman su primera victoria europea de la temporada y su segunda manita en apenas tres días. Nadie en el Metropolitano quiere que llegue el parón de selecciones porque el Atlético sigue de fiesta.