Atlético 5 - Eintracht 1

El Atlético sigue de fiesta

LIGA DE CAMPEONES | FASE LIGA (JORNADA 2)

Nueva manita rojiblanca para tumbar al Eintracht y sumar su primer triunfo europeo. Los goles del segundo paseo en tres días, obra de Raspadori, Le Normand, Giuliano, Julián y Griezmann, el francés autor de su tanto número 200 en el club

Giuliano y Koke celebran el cuarto gol del Atlético, obra del argentino
Se mantiene el estado de felicidad en el Atlético de Madrid. Tres días después de la exhibición del derbi, el conjunto rojiblanco vuelve a mostrarse tremendamente superior, esta vez al Eintracht de Fráncfort, para sumar sus primeros en Liga de Campeones. Apenas nota el equipo ... el esfuerzo del sábado ni las rotaciones, ya que se marcha con tres goles de ventaja al descanso gracias a Raspadori, Le Normand y Griezmann, quien tras reencontrarse con la portería en Liga ante el Madrid suma su tanto número 200 con el que sigue agrandando su leyenda en el club colchonero. Burkardt recorta distancias para los alemanes, aunque la mínima emoción que dejaba es erradicada minutos después por Giuliano y Julián Álvarez.

