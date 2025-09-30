Atlético de Madrid - Eintracht en directo hoy: partido de la Liga de Campeones

21:52 El gol de Raspadori que abrió el marcador

21:51 Estas han sido las estadísticas de la primera parte: solo un remate del Eintracht en toda la primera parte

21:50 Descanso. Atlético de Madrid 3-0 Eintracht Frankfurt. El Atlético de Madrid arrolla al Eintracht No hay duda de que el equipo del Cholo Simeone está enchufado, aún con su entrenador disfrutando del partido desde la grada. Raspadori y Giuliano están haciendo de todo por ambas bandas, mientras Griezmann le pone la magia. Julián está algo fallón, pero ha tenido varias intervenciones de nivel. Lenglet y Ruggeri están cuajando un partidazo. Le Normand marcó su segundo gol en dos partidos. No se salva nadie del Eintracht.

21:48 ¡GOL NÚMERO 200 DE GRIEZMANN!

21:47 Minuto 46. Atlético de Madrid 3-0 Eintracht Frankfurt. ¡GOOOOOOOL DE ANTOINEEE GRIEZMAAANNN! Encaró Julián, la enseñó y se la llevó con un cambio de ritmo para ponerla atrás y que el francés rematase a placer.

21:46 ¡UN MINUTO DE AÑADIDO!

21:46 Minuto 44. Atlético de Madrid 2-0 Eintracht Frankfurt. El Atlético no le quiere dejar ni respirar al Eintracht Ruggeri es el que hace la falta pero iban tanto él como Julián a la presión sobre Chaïbi.

21:45 Minuto 42. Atlético de Madrid 2-0 Eintracht Frankfurt. No llega a rematar Raspadori Griezmann juega con Llorente, que gana la línea de fondo y pone un centro que no consigue rematar el italiano.

21:43 Amarilla para Brown Tenía el brazo despegado cuando Giuliano se intentaba tirar el balón para irse por banda.

21:42 Minuto 40. Atlético de Madrid 2-0 Eintracht Frankfurt. Gran defensa de Lenglet Se anticipó a la perfección el francés, evitando que Burkardt rematase en la frontal.

21:41 Minuto 38. Atlético de Madrid 2-0 Eintracht Frankfurt. Otra incursión de Raspadori Recortó el italiano y logró colgar un balón que se le fue un poco largo.

21:38 Minuto 36. Atlético de Madrid 2-0 Eintracht Frankfurt. Falta de Brown a Gallagher Es bastante peligrosa. En concreto, en el pico del área derecho. Se posicionan para sacarla Julián Álvarez y Antoine Griezmann.

21:35 Minuto 34. Atlético de Madrid 2-0 Eintracht Frankfurt. Atrapa Santos Raspadori iba demasiado veloz y terminó perdiendo el balón.

21:35 Dos goles en dos partidos consecutivos de Le Normand Abrió también el marcador en el derbi del pasado sábado.

21:34 Minuto 32. Atlético de Madrid 2-0 Eintracht Frankfurt. ¡GOOOOOOOOOOL DE LEE NORMAAAAND! Segundo córner consecutivo que culminó el central francés. Centro de Julián Álvarez al primer palo que remató Griezmann, pero paró Santos. El balón, tras dos rebotes, le llegó a Le Normand para que rematase a placer y pusiera el 2-0.

21:32 Minuto 31. Atlético de Madrid 1-0 Eintracht Frankfurt. Corta Theate Centro de Llorente desde la derecha que despejó el central del equipo alemán a córner.

21:31 Minuto 29. Atlético de Madrid 1-0 Eintracht Frankfurt. No consigue recuperar el Atlético de Madrid Robó el francés, pero lo hace cometiendo falta.

21:30 El Atlético de Madrid lleva 10 partidos seguidos de Champions League marcando

21:28 Minuto 26. Atlético de Madrid 1-0 Eintracht Frankfurt. No remató bien Griezmann Centro de Llorente desde la derecha que remató con el interior el francés, pero sin contundencia. Se le fue directamente fuera el envío.

21:27 Minuto 25. Atlético de Madrid 1-0 Eintracht Frankfurt. Que gran primera parte de Ruggeri Tiene que salir de zona Koch para evitar que Ruggeri se lleve el esférico en tres cuartos. Estaba buscando el lateral doblar a Raspadori por el interior.

21:25 Minuto 23. Atlético de Madrid 1-0 Eintracht Frankfurt. Se quedan solos Llorente y Giuliano Salen a la contra Giuliano y Marcos Llorente, pero cuando han llegado al área rival solo había enemigos. Son demasiado rápidos.

21:22 Minuto 21. Atlético de Madrid 1-0 Eintracht Frankfurt. No para de atacar Giuliano Tremenda la intensidad que imprime Giuliano, tanto en ataque como en defensa. Ahora aparece para birlar el balón a Knauff y rascar la falta cerca de su propia área.

21:20 Minuto 18. Atlético de Madrid 1-0 Eintracht Frankfurt. Despeja Theate Otro balón de Griezmann al área. Sigue sin parar de atacar el Atlético de Madrid.

21:18 Minuto 17. Atlético de Madrid 1-0 Eintracht Frankfurt. ¡CÓRNERRR PARA LOS DE SIMEONE! Ha tenido el segundo Julián Álvarez, que se la cedió Antoine Griezmann para que se plantase en un mano a mano ante Santos. Este blocó el disparo del argentino. El Atlético de Madrid continuó la jugada, pero acabó la pelota en córner.

21:17 Antes, hubo amarilla a Lenglet Pisotón a Chaïbi que le costó la amarilla al francés.

21:16 Minuto 15. Atlético de Madrid 1-0 Eintracht Frankfurt. ¡ARRIBA JULIÁN! Que jugada combinativa del Atlético de Madrid... En espacio reducido se asociaron Giuliano, Griezmann y la Araña, que se descolgó por la derecha del área para finalizar: su derechazo se fue por encima de la escuadra corta.

21:14 Minuto 13. Atlético de Madrid 1-0 Eintracht Frankfurt. A las manos de Santos Se plantó en un mano a mano el francés, pero no atinó bien el remate.

21:12 Minuto 11. Atlético de Madrid 1-0 Eintracht Frankfurt. Sigue el asedio por parte del Atlético de Madrid Se está gustando el Atleti, que hace daño por la derecha como quiere. Ahora es Llorente el que llega a tres cuartos para poner el balón en zona peligrosa. Theate tiene tarea, despejando a un lateral.

21:12 Minuto 10. Atlético de Madrid 1-0 Eintracht Frankfurt. ¡NO ATINÓ GRIEZMANN! Centro de Giuliano desde la derecha que tocó el francés en el área y ello evitó que rematase Le Normand a placer.

21:10 Minuto 8. Atlético de Madrid 1-0 Eintracht Frankfurt. Se queda en nada la chilena de Simeone Centro desde la izquierda que remató Giuliano con un recurso acrobático que terminó en nada.

21:08 Minuto 7. Atlético de Madrid 1-0 Eintracht Frankfurt. Se para el partido Se dolía Gallagher después de caer tras una disputa en el área. Gran acción de ataque del Eintracht que se nota que quiere dar guerra.

21:06 Primer gol de Raspadori Por ahora, ha puesto por delante al Atlético de Madrid con este tanto.

21:05 Minuto 4. Atlético de Madrid 1-0 Eintracht Frankfurt. ¡GOOOOOOOOOOL DE RASPADOOOORIIII! El centro desde la izquierda de Ruggeri iba pasadísimo, pero Giuliano creyó en él, recogió el balón y la puso en el área buscando a un Julián Álvarez que no la logró cazar, pero si lo hizo Raspadori en una jugada de algo de fortuna.

21:04 Minuto 3. Atlético de Madrid 0-0 Eintracht Frankfurt. Buena defensa de Le Normand Cortó el ataque por la izquierda del Eintracht sin contemplaciones.

21:03 Minuto 2. Atlético de Madrid 0-0 Eintracht Frankfurt. No llega Raspadori Envío largo de Ruggeri buscando al atacante rojiblanco que termina cazando la defensa del Eintracht.

21:02 Minuto 1. Atlético de Madrid 0-0 Eintracht Frankfurt. Se equivocó Julián Álvarez Buscaba a Griezmann para salir a la contra, pero su pase fue interceptado por la defensa del equipo alemán.

21:01 ¡EMPIEZA EL PARTIDO!

21:00 Simeone no está en el banquillo Recordemos que fue sancionado por la UEFA con un partido por su altercado con un aficionado en Anfield.

20:59 Todas las miradas rojiblancas puestas en su estrella

20:59 Se saludan los integrantes de ambos equipos Esto está a punto de empezar, con un Metropolitano que no para de animar.

20:57 ¡SALTAN LOS PROTAGONISTAS AL CAMPO! Suena el himno de la Champions League entre pitos de la afición rojiblanca.

20:56 Equipo arbitral: Principal: Slavko Vincic. VAR: Alen Borosak.

20:55 ¡LOS JUGADORES ESPERAN EN EL TÚNEL DE VESTUARIOS! Hay un ambientazo en el Metropolitano.

20:54 Simeone: «Cada partido es distinto» «Intentamos seguir una línea ascendente, que el equipo está teniendo. De los últimos partidos saco algo: en ambos nos vimos 1-2 abajo y el equipo tuvo la capacidad de levantarse y buscar el camino correcto para remontar».

20:54 Toppmöller: «Queremos hacer un juego abierto» «No solo se trata de crear oportunidades, sino de saber que ellos tienen una plantilla de muchísima calidad. Se trata de defender bien en grupo y luego llevar el juego al ataque, sabiendo que el Atleti tiene una defensa muy sólida».

20:52 Oblak está a ocho partidos de Koke El portero esloveno es el segundo jugador rojiblanco con más apariciones en Champions (95 con la de hoy). En la cúspide está Koke con 103 (hoy suplente) y Griezmann en el tercer escalón (85 teniendo en cuenta este duelo).

20:52 Así luce el vestuario del Atlético de Madrid

20:51 El Atlético de Madrid y el Eintracht solo se habían enfrentado una vez antes Fue en la segunda ronda de la Recopa de la temporada 1975-76. Los alemanes ganaron en Madrid 1-2 y certificaron la clasificación ganando en la vuelta 1-0.

20:50 Dino Toppmöller vs Cholo Simeone por primera vez El técnico del Eintracht es la primera vez que se enfrenta a Simeone. A sus 44 años, afronta su tercera temporada en el banquillo del conjunto alemán. Hoy sumará su partido 104.

20:46 Esta es la alineación del Eintracht Frankfurt

20:46 Esta es la alineación del Atlético de Madrid El Cholo Simeone hace cuatro cambios con respecto al derbi: Ruggeri, Gallagher, Raspadori y Griezmann, de inicio. Se cae Hancko del lateral izquierdo y descansan Koke, Nico González y Sorloth, baja de última hora.