¿Por qué Pablo Benegas no quiere volver con Amaia Montero en la reunión de La Oreja de Van Gogh?

Al final, a la pregunta de si habría reunión de la formación original de La Oreja de Van Gogh, hay que responder sí pero no. Porque Amaia ha vuelto, pero el guitarrista fundador del grupo, Pablo Benegas, se ha ido. Sin saberse quién ... ocupará su posición de guitarrista.

En el comunicado oficial de la banda anunciando su regreso, firmado como «Álvaro, Haritz, Xabi y Amaia», se dice sobre Benegas: «Pablo, por su parte, aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales que por supuesto seguiremos de cerca. Hasta que volvamos a encontrarnos le deseamos todo lo mejor». El propio Benegas ha confirmado que no deja el grupo a pesar de no formar parte de esta etapa, pero hay varias cosas que no cuadran.

Cuando Amaia dejó el grupo en 2007, las malas lenguas dijeron que además de buscar un mayor rédito económico con una carrera solista, la cantante se marchaba porque de sus cuatro compañeros, con el que peor se llevaba era con Benegas. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué fue precisamente él quien le envió un cariñoso mensaje de enhorabuena a Amaia cuando lo petó con su reaparición en el concierto de Karol G en el Bernabéu? Y más aún, ¿por qué ella le respondería con otro mensaje igual de tierno?

Las fuentes cercanas al grupo aseguran que tras la sorprendente e insólita (no hay muchos casos parecidos, la verdad) espantada a medias de Benegas no hay ningún mal rollo entre ellos. Pero, ¿qué iban a decir? Por lo demás, otras fuentes 'menos cercanas' dicen que Amaia tampoco es que estuviera entusiasmada con la idea de la reunión si no había un pastizal de por medio. Cosa que a Benegas quizá no le haya hecho gracia, aunque tampoco le haya impedido dar el visto bueno a sus compañeros si así lo deseaban.

Contaba Benegas en este diario con motivo de la publicación de su libro 'Memoria' que cuando conoció a Amaia Montero en un bar cantando 'Nothing compares 2 U', «iba vestido de tuno, lo cual es un detalle importante que nunca había revelado», reía el guitarrista. «Después de conocerla la estuve llamando por teléfono, evidentemente un teléfono fijo por la época que era, y no había manera de que me lo cogiera. Cuando ya iba a desistir me dije 'venga, un último intento', y ahí ya me lo cogió. Fíjate lo que hubiéramos dejado de vivir si no me hubiera atrevido a insistir una vez más».

Es decir, que si Amaia forma parte de la historia de La Oreja de Van Gogh es por empecinamiento de Benegas. Lo cual tampoco cuadra mucho con la idea de que haya decidido no participar en la reunión si no es por algún encontronazo de última hora. Y por eso tampoco se entiende que el mensaje que calentó el ambiente antes del anuncio fuese «Sólo juntos tiene sentido». Una frase que tiene una importancia crucial para los cuatro músicos de La Oreja de Van Gogh, ya que la citaron en un post de 2019 cuando contaron que tras el bajón generalizado por la marcha de Amaia, uno de ellos (Xabi) regaló cuatro copias del libro 'Cuatro amigos' a sus tres compañeros, en las que escribió las palabras «Sólo», «juntos», «tiene» y «sentido», para que al juntarlas cobrara significado.

Quizá todo esto se deba a un conflicto de egos creativos. Benegas siempre ha sido el principal compositor del material de La Oreja de Van Gogh junto al teclista, Xabi San Martín. Y es muy posible que después de tantos años haciendo lo que le ha dado la gana en sus canciones en solitario, Amaia Montero haya puesto como condición para el regreso tener un papel más relevante en la elaboración de las canciones.

Casi nadie apostaba a que la reunión del grupo vendría acompañada de la intención de grabar un nuevo disco de estudio. Pero es una teoría que ha adquirido mayor plausibilidad al haberse incluido en el anuncio de la reunión un extracto de un tema nuevo titulado 'Inspiración', en el que Amaia, que como todos saben ha pasado por duros baches psicológicos, canta: «Soy la voz de tu ilusión, de 'se puede aquí y ahora' / Tu reflejo en el espejo cuando dices: «¡A por todas!» (...) Yo soy sacudirse el polvo y gritarle al viento en contra / Que mañana espero aquí, a la misma hora». ¿Puede haber algo más autobiográfico?