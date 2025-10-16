Suscríbete a
Juan del Val gana el Premio Planeta

¿Por qué Pablo Benegas no quiere volver con Amaia Montero en la reunión de La Oreja de Van Gogh?

El guitarrista fundador del grupo asegura que prefiere descansar durante esta nueva etapa, pero hay varias cosas que no cuadran

¿Amaia o Leire? ¿Con qué vocalista te quedas de La Oreja de Van Gogh?

El mediático regreso de La Oreja de Van Gogh, el meme pop del año

El guitarrista Pablo Benegas en el estudio de grabación
El guitarrista Pablo Benegas en el estudio de grabación abc
Nacho Serrano

Nacho Serrano

Al final, a la pregunta de si habría reunión de la formación original de La Oreja de Van Gogh, hay que responder sí pero no. Porque Amaia ha vuelto, pero el guitarrista fundador del grupo, Pablo Benegas, se ha ido. Sin saberse quién ... ocupará su posición de guitarrista.

