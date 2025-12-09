Suscríbete a
ABC Premium

Icónica responde a las críticas por la celebración del festival en la Plaza de España a golpe de cartel

Ya se han anunciado nombres y conciertos exclusivos como el de Lenny Kravitz, Jamiroquai, Sting, Marilyn Mason y Moby

Entre los nacionales, destacan Raphael, Pablo Alborán, el doblete de Aitana o el evento mundial de Isabel Pantoja & Il Divo

La promotora de Icónica Santalucía Sevilla Fest denuncia una campaña de acoso y derribo que le está haciendo perder artistas

Los hoteleros reconocen a Icónica por su compromiso con la promoción de Sevilla

Lenny Kravitz, una de las estrellas del cartel de la próxima edición de Icónica
Lenny Kravitz, una de las estrellas del cartel de la próxima edición de Icónica
Rocío Vázquez

Rocío Vázquez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Una docena de nombres (menos de la mitad del total de los que se darán) han servido para confirmar lo que los promotores de Icónica Santalucía Sevilla Fest venían apuntando casi desde el cierre de la última edición. La siguiente, la de 2026, será ... la más destacada de las seis citas del festival de la Plaza de España. Al margen de las polémicas por el uso del monumento para desarrollar conciertos con un aforo de hasta 18.000 personas, la denuncia de un grupo de promotores por el acuerdo con el Ayuntamiento regulado por una ordenanza que se plantea ahora sustituir por otra específica, y a pesar de cualquiera de las críticas que recibe el equipo de Green Cow, la organizadora del evento, Icónica tiene garantizado el espacio, al menos, para este año próximo. Prorrogable anualmente siempre que siga cumpliendo una serie de requisitos como el respeto al patrimonio y el impacto de promoción de la ciudad. Lo primero se garantiza con las auditorías externas y para cumplir el segundo punto sólo hace falta echar un vistazo al cartel, para el que se han vendido ya más de 60.000 entradas (según datos publicados hace ya tres semanas).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app