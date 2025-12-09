Icónica responde a las críticas por la celebración del festival en la Plaza de España a golpe de cartel

Una docena de nombres (menos de la mitad del total de los que se darán) han servido para confirmar lo que los promotores de Icónica Santalucía Sevilla Fest venían apuntando casi desde el cierre de la última edición. La siguiente, la de 2026, será ... la más destacada de las seis citas del festival de la Plaza de España. Al margen de las polémicas por el uso del monumento para desarrollar conciertos con un aforo de hasta 18.000 personas, la denuncia de un grupo de promotores por el acuerdo con el Ayuntamiento regulado por una ordenanza que se plantea ahora sustituir por otra específica, y a pesar de cualquiera de las críticas que recibe el equipo de Green Cow, la organizadora del evento, Icónica tiene garantizado el espacio, al menos, para este año próximo. Prorrogable anualmente siempre que siga cumpliendo una serie de requisitos como el respeto al patrimonio y el impacto de promoción de la ciudad. Lo primero se garantiza con las auditorías externas y para cumplir el segundo punto sólo hace falta echar un vistazo al cartel, para el que se han vendido ya más de 60.000 entradas (según datos publicados hace ya tres semanas).

Desde los inicios del festival, su director y CEO de Green Cow, Javier Esteban, ha apostado por el «eclecticismo», conciliando estilos, segmentando públicos y dando también oportunidades a los artistas locales. Pero no estaríamos haciendo este reportaje sólo por el éxito de entradas vendidas que te aseguran los cantantes y grupos que llenan cualquier recinto por su popularidad, sino, sobre todo, por la contratación de esos número 1 que marcan la diferencia. Y en este terreno, en la gran mayoría de los casos, provienen del extranjero.

La competencia en los festivales de ciclo, entre los cuales el de la Plaza España ya es el que más vende -277.000 entradas en 2025- está cada vez más alta, y si bien a veces la concentración de éstos en un mismo territorio, como ocurre en el verano andaluz con el Starlite y el Marenostrum en la provincia de Málaga, y el Concert Music y Tío Pepe Festival en la de Cádiz, facilita la llegada de artistas, en otros, si la gira está más diseminada, cuesta más llevarse al gato al agua. Y Green Cow lo está consiguiendo. Una muestra, la primera actuación de Marilyn Manson en Sevilla, que será el 6 de julio, de momento, la única fecha española confirmada para el verano de su 'Assassination Under God Tour', aunque si bien es cierto que acaba de actuar en Madrid y Barcelona. Nunca antes había estado en la capital hispalense el polifacético artista estadounidense, y en su primera visita, la banda metal ha escogido el monumento de Aníbal González como escenario. En ese mes de julio recorrerá varias capitales europeas como Roma, Zagreb, Viena o Budapest.

El festival apuesta por el eclecticismo, con una ambiciosa proyección internacional combinada con la atención a la música andaluza

Hace apenas unos días se confirmaba otro de los bombazos de la edición que abrirá Aitana los días 4 y 5 de junio con sendos conciertos. La cantante catalana no falta nunca a su cita con el público sevillano en sus tours y ya se está aficionando a inaugurar esta cita, ya que en 2024 hizo lo propio con su 'Alpha Tour en Festivales'. En 2026 vendrá a presentar el 'Cuarto azul World tour'. Volviendo al nombre de impacto que se lanzó justo hace una semana, el 11 de julio actuará en el emblemático espacio de la Exposición Iberoamericana de 1929 uno de los rockeros más importantes de nuestro tiempo, Lenny Kravitz. La 'Lenny Kravitz Live 2026', gira impulsada por su álbum Blue Electric Light, sólo estará además disponible este verano en Marbella y Madrid.

Jamiroquai actuará el 16 de julio, penúltimo concierto, de momento del festival

La primera confirmación internacional de la sexta edición de Icónica Santalucía Sevilla Fest, el evento privado de mayor impacto sobre la ciudad de Sevilla, y el tercero tras sus dos fiestas principales, la Feria de Abril y la Semana Santa, llegó a mediados de septiembre -dando aviso de la munición que traía- fue el de Jamiroquai. La banda británica, que vuelve a los escenarios después de seis años, ofrecerá en la capital hispalense su única fecha en España para el verano. Con su esperada actuación, el 16 de julio, se cubre la demanda de los amantes del funk, el soul y el acid jazz. Cada año, el equipo de Esteban busca artistas y grupos de perfiles muy variados y de gran proyección internacional, se encuentren más o menos en la cúspide de la música del momento o de una amplia trayectoria pero que nunca antes han venido a Sevilla y ni se soñaba. Así, el año pasado contó con la participación de nombres icónicos de la música de todos los tiempos, como Justin Timberlake -único concierto que dio en España-, Chayanne, Pet Shop Boys, Maná, Residente, Cypress Hill, Megadeth, Madness, Jean-Michel Jarre o Kylie Minogue.

Y éste va camino de configurar un cartel aún más potente. Otra estrella ligada a la historia de este festival que surfea todas las controversias, es la de Sting. El músico británico abrochará la sexta edición de Icónica el día 18 de julio en el marco de su gira mundial 'STING 3.0', presentada por The Cherrytree MusicCompany y Live Nation. Si bien es cierto que éste no será su único espectáculo en Andalucía, ya que también pasará por Chiclana de la Frontera y Granada.

Sí será exclusiva la actuación de Moby, por primera vez en la capital hispalense, que será escenario de uno de sus pocos conciertos en España. El neoyorquino y su particular universo musical con éxitos como 'Porcelain' -una de las canciones electrónicas más recordadas de la historia-, está citado para el 7 de julio.

Artistas nacionales

Si, de momento, todos los artistas internacionales vendrán en julio, todos los patrios lo harán en el mes precedente. Una mezcla de ambos será el programa previsto para el 27 de junio. Entonces, se subirán al escenario de la Plaza de España Isabel Pantoja y Il Divo, acompañados de una gran orquesta sinfónica. Este espectáculo será la única fecha a nivel mundial en la que Isabel Pantoja e Il Divo unirán sus talentos en un show colaborativo, creando una ocasión histórica para sus seguidores. El concierto celebrará la fusión de dos tradiciones musicales distintas, la copla con el sello de la sevillana y el inconfundible estilo classical crossover de Il Divo.

Aitana puso del revés la Plaza de España en el primer concierto de Icónica 2024 Manuel gómez

Icónica Santalucía Sevilla Fest ha captado a su causa a uno de los cantantes de pop españoles más destacados de la última década y que, sin embargo, aún no había actuado en este monumental entorno, Pablo Alborán. Su Global Tour KM0, que recorrerá numerosos países de América y Europa, parará en Sevilla el 12 de junio. Flamenco, rock, blues y funk en la misma coctelera igual al sentimiento garrapatero de Los Delinqüentes, otra apuesta andaluza de Icónica. Desde Jerez, en su vuelta a la carretera tras 15 años de ausencia, llegarán a Sevilla el 14 de junio.

Si hay un artista icónico, único, ligado a la historia de este festival ese es Raphael. Ya actuó en la primera edición, en 2021, cuando Green Cow apostó por la música en directo en plena etapa de restricciones por la pandemia del Covid. Con su 'Raphaelísimo', la Persona del Año de los Latin Grammy 2025, volverá el 18 de junio. Un mes antes habrá cumplido los 83 años.

La cobertura indie ya está asegurada con Viva Suecia (7 de junio). Por otra parte, Dani Fernández, uno de los artistas más influyentes del pop rock nacional, presentará el próximo 28 de junio en la Plaza de España su nueva gira, 'La Insurrección Tour'.