¿Amaia o Leire? ¿Con qué vocalista te quedas de La Oreja de Van Gogh?

La noticia que muchos fans llevaban años esperando por fin se ha confirmado: Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh, casi 18 años después de su salida del grupo.

En noviembre de 2007, y en plena cima del éxito tras el lanzamiento ... de Más guapa, Amaia anunciaba su marcha para iniciar su carrera en solitario. Su lugar lo ocupó Leire Martínez, quien durante 17 años puso voz a nuevas etapas y grandes éxitos del grupo donostiarra.

Y tú, ¿con quién te quedas? ¿Prefieres la voz inconfundible de Amaia Montero o el estilo de Leire Martínez?

Ahora, la formación original vuelve a reunirse. En un comunicado difundido por la banda, los integrantes expresaron su emoción:

«Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo. La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores».

La Oreja de Van Gogh ha adelantado que en las próximas semanas compartirán más detalles y novedades:

«Necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable».

Pablo Benegas ha decidido tomarse un descanso temporal

Por su parte, Pablo Benegas ha decidido tomarse un descanso temporal del grupo para centrarse en su familia y en nuevos proyectos profesionales, con el apoyo y cariño del resto de integrantes.

La vuelta de Amaia se produce justo un año después de la salida de Leire Martínez, cerrando así una etapa y abriendo otra llena de nostalgia, curiosidad y expectación entre los seguidores.