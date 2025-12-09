García Montero dinamita el Patronato del Cervantes con sus críticas a la RAE

Suscríbete a
José Manuel Albares, Don Felipe y García Montero, en el Patronato
José Manuel Albares, Don Felipe y García Montero, en el Patronato Efe

ABC

Las críticas de Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, en el pasado Congreso de la Lengua celebrado en Arequipa -reiteradas hoy, han dinamitado el Patronato de dicha institución, celebrado hoy martes en Madrid y presidido por Sus Majestades los Reyes. Por ... primera vez, no han asistido a dicho acto ni el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, ni el secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale), Francisco Javier Pérez, ni el académico Luis Mateo Díez, «para resaltar el malestar de la RAE y de la ASALE con la conducta inexplicable del señor García Montero», según fuentes de la Real Academia Española.

