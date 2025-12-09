García Montero dinamita el Patronato del Cervantes con sus críticas a la RAE

Las críticas de Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, en el pasado Congreso de la Lengua celebrado en Arequipa -reiteradas hoy, han dinamitado el Patronato de dicha institución, celebrado hoy martes en Madrid y presidido por Sus Majestades los Reyes. Por ... primera vez, no han asistido a dicho acto ni el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, ni el secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale), Francisco Javier Pérez, ni el académico Luis Mateo Díez, «para resaltar el malestar de la RAE y de la ASALE con la conducta inexplicable del señor García Montero», según fuentes de la Real Academia Española.

Las mismas fuentes han desmentido a García Montero, que ha acusado a la RAE de intentar imponer a Panamá como sede del próximo Congreso de la Lengua. «Pese a las afirmaciones del director del Instituto Cervantes, el acuerdo de designar como sede del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española a Panamá no ha sido tomado por el director de la RAE sino por la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale) -de la que forman parte 23 academias-, que lo adoptó en Arequipa por unanimidad».

«No se comunicó entonces -siguen dichas fuentes- por decisión de las Academias, entre otros motivos porque aún quedan tres años para el próximo congreso y porque la situación de tensión y desencuentro que el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, provocó en Arequipa hizo que no fuese el mejor momento para el anuncio. Sin embargo, el director de la RAE se lo comunicó personalmente al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, el mismo día en que se regresó de Arequipa».

«Realidad compleja»

La reunión del Patronato del Instituto Cervantes fue presidida por Sus Majestades los Reyes, Don Felipe y Doña Letizia, a los que acompañaron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Al margen de polémicas, el Rey Don Felipe destacó en su intervención la «realidad compleja» que vive la comunidad hispanohablante en Estados Unidos tras «algunas decisiones recientes» y ha recordado que la lengua española marcó la independencia del país hace 250 años, informa Ep.

«Esta es una reunión mayoritaria de personas de letras -dijo Felipe VI al término del Patronato, celebrado en el Palacio de Aranjuez-, de modo que haríamos mal si fiáramos el diagnóstico de nuestra lengua solo a las magníficas cifras de hablantes y de estudiantes que hemos escuchado. También hay que valorar alguna realidad compleja, como la que, en relación con algunas decisiones recientes, vive la comunidad hispanohablante de Estados Unidos; un país con el que, como españoles y como europeos, tenemos una enorme afinidad».

El monarca ha añadido que la creación de Estados Unidos no podría entenderse sin la comunidad hispana. «No está de más recordar que la historia y el presente de ese gran país, que el año próximo celebrará el 250 aniversario de su independencia, difícilmente podrían entenderse sin la aportación de la lengua española y de la comunidad de habla hispana».

El Rey ha celebrado la labor del Instituto Cervantes y ha asegurado que el lenguaje es un fiel espejo del «cambio», para después añadir que «ninguna etapa de la historia» ha estado exenta de «trabas y dificultades» para la cultura. «Esta también tiene las suyas: baste ver una situación geopolítica que nos habla, con demasiada frecuencia, de conflictos, rivalidades, desconexión. Por eso creo que, particularmente en estos tiempos convulsos, debemos saber reconocer la labor de los profesionales comprometidos con la lengua, la enseñanza y la difusión de la cultura. Y entre ellos, los que integran el Instituto Cervantes, que son alrededor de un millar. Su trabajo diario nos recuerda que las lenguas no son solo fuentes de comunicación y ventanas abiertas al mundo, sino también -y sobre todo- espacios de libertad», ha apuntado el monarca.