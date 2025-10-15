La Oreja de Van Gogh anuncia su regreso con Amaia Montero

Ya no hay tanta emoción, ni mucho menos sorpresa, porque ha sido el secreto peor guardado de la historia de la música española reciente. Pero ya es oficial: Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh. «Estamos aquí», se podía leer en ... un comunicado en su página web que a los pocos minutos desapareció, y del que solo quedaba rastro en redes sociales. Pero ya está todo aclarado: «Está ocurriendo», tal como dice el comunicado.

El grupo ha anunciado este miércoles el regreso de Amaia Montero a la banda, junto a la retirada «una temporada» de su guitarrista Pablo Benegas. «Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo. Necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable», han declarado en el comunicado los actuales cuatro integrantes del grupo.

En el texto indican que han estado un año en San Sebastián, el que definen como su «escondite en el mundo», escribiendo «nuevas historias y también recordando todas las anteriores»; y que «pronto» contarán «más detalles y noticias». Respecto a la salida de Benegas aclaran que ha decidido apartarse para «poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales» que, por supuesto, seguirán «de cerca» enfatizando que «hasta que volvamos a encontrarnos le deseamos todo lo mejor». «De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino», concluyen.

Amaia Montero vuelve así a ser la cantante de la banda, tras la fría salida de Leire Martínez hace justo un año. «La decisión ha sido dura y difícil», explicó el grupo en sus redes sociales en octubre de 2024, dando por hecho que los músicos Pablo Benegas, Xabi San Martín, Haritz Garde y Álvaro Fuentes sí continuarían en el proyecto. 366 días después, en los que pese a la cantidad de rumores infundidos sobre la posible vuelta de Montero la banda no había confirmado ni desmentido ninguna información, han comunicado que retoman su actividad junto a su intérprete original.

Soñando con volver a reencontrarse con su público, la banda ha dedicado estos últimos meses a repasar sus éxitos y también a escribir nuevas historias que pronto se sumarán al repertorio conocido en todo el mundo y del que puede decirse que es la banda sonora de las vidas de millones. «Volver al local de ensayo, encender el micrófono y sentir viva la magia de nuestras canciones me hizo infinitamente feliz», asegura una Amaia emocionada.

La nueva gira de La Oreja de Van Gogh tendrá lugar en la primavera de 2026, el año en el que el grupo cumple 35 años de trayectoria, y a 25 años del lanzamiento del disco 'El viaje de Copperpot', que fue el que marcó el despegue definitivo de la banda donostiarra. Lo que no parece que vaya a haber, al menos por ahora, es una nueva grabación de estudio con Amaia.

La esperadísima confirmación ha llegado un día después de que los rumores sobre el anuncio generaran un gran movimiento en redes sociales, al que el teclista y compositor Xabi San Martín tuvo que reaccionar, aunque escuetamente, en el programa de televisión 'Y ahora Sonsoles'. «Dentro de poquito hablaremos, no depende de nosotros. Ahora estamos con papeleo y todas esas cosas», contó el artista en conversación telefónica con el espacio de Antena 3, donde tampoco llegó a aclarar qué pasaría con su compañero Pablo Benegas cuando la presentadora le preguntó si lo dejaba. «No, no, ya se sabrá todo. Hemos oído tantísimas cosas...», dijo San Martín dejando la duda en el aire.

En este 15 de octubre en el que se ha anunciado la reunión más esperada de la historia reciente del pop español, no obstante, también ha habido algo de confusión, ya que el comunicado que inicialmente se publicó en su página web, de pronto desapareció durante varios minutos.

Pero ya no hay margen de duda ni polémicas pendientes: la que fuera cantante de La Oreja de Van Gogh durante sus primeros once años de vida vuelve al redil, Pablo Benegas lo deja temporalmente, y los conciertos empezarán a celebrarse antes del verano que viene.