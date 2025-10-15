Suscríbete a
La Oreja de Van Gogh anuncia su regreso con Amaia Montero

El grupo ha publicado un comunicado en el que ha confirmado que hará una gira sin la presencia de Pablo Benegas, aunque no hay rastro de él en su página web

El giro de guion de Amaia Montero: La Oreja de Van Gogh se queda sin cantante y tendrá que hacer un casting

La Oreja de Van Gogh, en una foto de archivo de sus primeros tiempos con Amaia Montero
La Oreja de Van Gogh, en una foto de archivo de sus primeros tiempos con Amaia Montero abc
Nacho Serrano

Ya no hay tanta emoción, ni mucho menos sorpresa, porque ha sido el secreto peor guardado de la historia de la música española reciente. Pero ya es oficial: Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh. «Estamos aquí», se podía leer en ... un comunicado en su página web que a los pocos minutos desapareció, y del que solo quedaba rastro en redes sociales. Pero ya está todo aclarado: «Está ocurriendo», tal como dice el comunicado.

