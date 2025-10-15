Leire Martínez habla por primera vez tras la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: «Estoy a lo mío, trabajando»

Las dos caras de la misma moneda: Leire Martínez, por un lado, y Amaia Montero, por otro. Segunda parte de una historia de la que viene escribiéndose y comentándose largo y tendido desde que se supo que Leire dejaba de ser la cantante ... de La Oreja de Van Gogh y comenzaban los rumores sobre un posible regreso de Amaia para volver a ser la voz del grupo donostiarra. Tras el revuelo causado por la publicación de la formación han comenzado a sucederse las reacciones. Gonzalo Miró, que tuvo una relación sentimental con Montero, se ha mostrado irónico al hacer referencia a esto, pese a que su compañera, Marta Flich, trataba de tirarle de la lengua: «Tú sabías de esto». La que no ha querido esconderse ha sido Leire Martínez, sobre la que están puestos los focos tras conocerse que sí se confirma que Amaia está ya grabando junto a sus ex compañeros. La cantante ha sido contactada por el equipo de 'El tiempo justo' (Telecinco) y ha hablado sobre su posicionamiento respecto a esta noticia.

La ahora coach de 'La voz kids' no ha entrado en detalles y ha seguido fiel a su manera de afrontar todo esto: «Estoy a lo mío, trabajando. De verdad que no me voy a pronunciar en nada». Ante las preguntas del redactor del equipo de Joaquín Prat, ella ha insistido en no ir más allá: «No es mi noticia, no tiene nada que ver conmigo. Entiendo que serán otras personas quienes tengan que hablar de lo que sea. Es que no es mi historia».

Al escuchar estas reflexiones, en el plató del corazón de 'El tiempo justo' se han dado más detalles sobre cómo estaría afrontando Leire esta etapa. Han llegado a referir, entre ellos Antonio Rossi, afirmando que «sus compañeros del programa dicen que está pasándolo muy mal». Según han añadido, Leire no se esperaba que realmente se diera ese regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh y podría estar costándole trabajo gestionar la información que se va conociendo. Ella sigue inmersa en su carrera en solitario, compaginándolo con su presencia en diferentes espacios de televisión, como es el citado, 'La voz Kids'.

Respecto a qué habría tras la marcha de Pablo Benegas, la otra clave de esta nueva etapa de La Oreja, también se han pronunciado los colaboradores de 'El tiempo justo'. Han referido que podría deberse a que «Amaia ha puesto una serie de condiciones para regresar, tener más poder de decisión, y eso podría no haberle cuadrado a Pablo».