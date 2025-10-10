La decisiva huella hispana en Estados Unidos

Con la celebración este domingo 12 de octubre del Día de la Hispanidad, y próximo, en 2026, el aniversario de los 250 años de la independencia de Estados Unidos, ABC Cultura, revisamos la decisiva participación española en el acontecimiento, pese a haber querido ser eclipsada ... por la historiografía oficial. Abrimos con una amplia conversación con el historiador Gonzalo M. Quintero Saravia, quien acaba de publicar 'El enemigo de mi enemigo' , magnífico ensayo del que ofrecemos la crítica, donde explora dicha participación en la exitosa revolución de los colonos norteamericanos.

Asimismo, el prestigioso historiador norteamericano Richard L. Kagan analiza cómo hoy nuevos estudios abogan por dar la importancia que merece a esa contribución, y reivindica la figura de Bernardo Gálvez. Igualmente, examinamos la anunciada presencia de Bad Bunny en la Super Bowl. que ha desatado la ira de Donald Trump. El cantante y compositor puertorriqueño marca la pujanza, pese a quien pese, de la huella hispana en Norteamérica, por mucho que la quieran borrar.

Por otro lado, los críticos del suplemento analizan algunas de las más destacadas novedades editoriales. Entre otras, en Narrativa, 'La sangre está cayendo al río' (Random House), donde Elvira Navarro nos ofrece una mágnífica colección de relatos donde se entremezcla lo fantástico con lo cotidiano; 'Brooklyn, una novela crominal' (Random House). Jonathan Lethen lleva a cabo un ajuste de cuentas con su pasado y el de su barrio; y 'Una a una en la oscuridad' (Errata Naturae), en la que Deirdre Madden nos sumerge en el conflicto de Irlanda del Norte, que ocasionó miles de víctimas.

En Ensayo, 'Elogio del fracaso' (Anagrama). El pensador rumano Costica Bradatan traza una genealogía de los filósofos que han hecho de la derrota una forma de sabiduría; 'Fernando Pessoa. La reconstrucción' (Fórcola). Manuel Moya, especialista en el gran autor luso, nos brinda una visión de su vida y obra más allá de los lugares comunes; y 'Las matemáticas de la naturaleza' (Shakleton Books), de Carlo Frabetti, donde el italiano afincado en España nos ofrece una aproximación divulgativa a esa disciplina.

Ante la celebración entre el 14 y el 17 de octubre del X Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa (Perú), el novelista Jorge Fernández Díaz reflexiona sobre qué puede aportar el oficio de escritor al 'lenguaje claro', uno de los asuntos que se abordarán en el Congreso.

La sección de Arte abre sus páginas con una entrevista en profundidad a Cristina Iglesias, a raíz de la muestra 'Pasajes' en La Pedrera de Barcelona, donde la artista navarra elabora un 'recorrido escultórico' en el que pone en valor las aportaciones arquitectónicas de Gaudí, con las que dialoga. También, entre otras exposiciones, visitamos las dedicadas a Juan Pérez Agirregoikoa e Inés Zenha; a Sandra Poulson, a George Baselitz, y a Kara Walker, junto a la colectiva 'Habitar las sombras' en el nuevo IVAM.

En Pantallas, damos cuenta de 'Expresionismos. Un arte de cine', donde se aprecia cómo la sombría luz expresionista se prolonga en nuestros días críticos y banales. La cita en la Fundación Canal de Madrid hasta el cuatro de enero de 2026.

Las firmas de Jorge Freire; Álvaro Enrigue; Jesús García Calero; Carlos Aganzo; Javier Villuendas, Javier Díaz-Guardiola y Rebeca Argudo enriquecen un número repleto de atractivos.