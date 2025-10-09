Suscríbete a
ABC Cultural
TVE anuncia los participantes del Benidorm Fest en plena incógnita del futuro de Eurovisión
El Gabinete de Seguridad de Israel se reúne para votar el acuerdo de paz

PORTADA

El 'trap' como baluarte del legado hispano en Estados Unidos

El aliado definitivo

Bad Bunny, con su anunciada actuación en la Super Bowl y su aparición en 'Saturday Night Live' marca la pujanza de una huella hispana que otros, presidente incluido, se afanan en borrar

El cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Protesta la parroquia ‘boomer’ cuando canta Bad Bunny. Que no se le entiende, dicen. Se pierden versos de gloria como ‘En la guagua se quedó el olor de tu perfume’ porque el puertorriqueño no vocaliza, dicen. Que pone la boca como un canuto y ... que no saben qué murmura. ‘Janguear’, ‘picheo’, ‘tener piquete’, no entienden. Que están hartos de ese reguetón machacón que les asalta a cada paso, que coloniza los móviles, los altavoces, las caderas.

