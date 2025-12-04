Cómo y dónde ver en España la superluna de diciembre hoy y a qué hora empieza

En las próximas horas tiene lugar uno de esos momentos que generan una mezcla de asombro y curiosidad en las personas. La luna se verá más grande y brillante de lo habitual, lo cual crea un impacto visual llamativo. Un fenómeno que ocurre cuando ... la luna llena coincide con el perigeo, el punto de su órbita en el que está más cerca de la Tierra.

Debido a esa cercanía, su tamaño aparente aumenta y la luz se intensifica. Es lo que se conoce como la superluna de diciembre de 2025, también conocida como luna fría, pareciendo un 8% más grande y un 15% más brillante de lo habitual.

Cada una de las superlunas recibe su nombre de tradiciones del hemisferio norte que reflejan los ciclos estacionales: la «luna de la cosecha» marca el final del verano y el inicio del otoño, la «luna del castor» alude al momento en que estos animales preparan sus madrigueras antes del invierno, y la «luna fría» anuncia las noches más largas y gélidas del año, como es este el caso.

A qué hora es la Superluna de diciembre de 2025

La superluna de diciembre alcanzará su máximo esplendor en la madrugada del jueves 4 al viernes 5 de diciembre a las 0:14 (hora peninsular española), momento en el que coinciden el perigeo con la luna en su fase llena.

Calendario astronómico de diciembre 🔭



🌕 Día 5: plenilunio.

🌖 Día 7: conjunción de la Luna con Júpiter.

🌗 Día 11: la Luna en cuarto menguante.

🌑 Día 20: Luna nueva.

🌠 Noche 13-14: máximo de las gemínidas.

🌠 Noche 21-22: máximo de las úrsidas.

❄️ Día 21: solsticio de… https://t.co/ErLBvKFKA8 — Instituto Geográfico Nacional-O.A.CNIG (@IGNSpain) December 2, 2025

En España, la luna será visible desde el atardecer de este jueves, saliendo entre las 17:00 y 18:00 horas según la zona.

Cómo y dónde ver la Superluna de diciembre de 2025

Para observar la superluna en todo su esplendor, los astrónomos recomiendan buscar sitios elevados con horizonte despejado y mirar hacia el este tras la puesta de sol, cuando la ilusión óptica hace que parezca aún más grande en el horizonte.

En España, áreas como miradores naturales o campos abiertos facilitan la observación, especialmente al inicio de la noche.