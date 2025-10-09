Suscríbete a
Resurrecciones

George Orwell, vigencia del Gran Hermano

De Orwell a esta nueva era digital: el ojo que todo lo ve no ha parpadeado. La posverdad y el control del lenguaje ya moldean nuestro presente

George Orwell
Carlos Aganzo

Carlos Aganzo

Cuando John de Mol y Joop van den Ende lanzaron en 1999 el programa ‘Big Brother’ para la televisión holandesa, no eran muy conscientes (o sí) de la inspiración que una novela como ‘1984’ podría llegar a suponer a la hora de representar esa ‘sociedad ... líquida’ de la contemporaneidad que más tarde estudiaría el polaco Zygmunt Bauman. Hacía casi cuarenta años que su autor, George Orwell, había muerto en Londres, y justo cincuenta que el libro se había publicado. La versión española del programa se estrenó en 2005, para confirmar la veracidad de todas esas intuiciones. Hasta hoy.

