Suscribete a
ABC Premium

Dónde ver online y en televisión el Cartagena - Valencia hoy de Copa del Rey y a qué hora se juega el partido de segunda ronda

Conoce a qué hora se juega el partido de segunda ronda de Copa del Rey, dónde se puede ver en televisión y cómo seguir online el encuentro de hoy

Ponferradina - Racing de Santander: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Copa del Rey hoy

Leganés - Albacete: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Copa del Rey hoy

Dónde ver online y en televisión el Cartagena - Valencia hoy de Copa del Rey y a qué hora se juega el partido de segunda ronda
Dónde ver online y en televisión el Cartagena - Valencia hoy de Copa del Rey y a qué hora se juega el partido de segunda ronda ep

Ana Beatriz Micó

Este jueves se celebra la última jornada de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, aunque no habrá que esperar mucho para volver a disfrutar de la competición, ya que los dieciseisavos de final se jugarán entre el 16 y ... el 18 de diciembre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app