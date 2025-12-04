Dónde ver online y en televisión el Cartagena - Valencia hoy de Copa del Rey y a qué hora se juega el partido de segunda ronda

Este jueves se celebra la última jornada de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, aunque no habrá que esperar mucho para volver a disfrutar de la competición, ya que los dieciseisavos de final se jugarán entre el 16 y ... el 18 de diciembre.

Durante esta jornada, el FC Cartagena recibe al Valencia CF con el fin de lograr la ansiada victoria contra el equipo che. «Tenemos una cuenta pendiente con el Valencia, contra el que perdió los dos anteriores partidos coperos. Creo que las dos anteriores veces hemos competido, hemos estado cerca, y ojalá seamos capaces a la tercera de dar ese paso», afirma el delantero Alfredo Ortuño.

Tras superar al Salerm Puente Genil en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, el conjunto local afronta el duelo con el ánimo algo recuperado después de su última victoria a domicilio en la competición liguera, un 0-1 conseguido frente al colista, Betis Deportivo, que le mantiene en la cuarta posición de la tabla de Primera Federación.

Por su parte, el Valencia encara el compromiso copero con sensaciones agridulces. Ganó el derbi contra el Levante por 1-0, pero en la jornada siguiente no logró pasar del empate (1-1) fuera de casa frente al Rayo Vallecano.

A qué hora es el Cartagena- Valencia hoy

El Cartagena y el Valencia se ven las caras este jueves 4 de diciembre a las 21:00 horas en el Estadio Cartagonova, con una capacidad para alrededor de 15.000 espectadores. En sus inicios, el aforo superaba los 20.000 espectadores, pero en enero del año 2000 se redujo debido a la instalación de asientos en todo el nivel superior.

Dónde ver el Cartagena - Valencia y cómo seguir el partido online

El partido será retransmitido por el canal Movistar Copa del Rey (dial 52). Asimismo, el Valencia ha anunciado que VCF Media Radio narrará el encuentro en directo. También estará disponible en la página web y en la aplicación oficial del club.