Los manifiestos del mundo de la cultura

Octubre, 3525. La expedición de la Universidad de Dakota del Sur continúa en misión para desentrañar el misterio de la extinta civilización hispánica. Los vestigios son escasos, lo que da una medida del desastre climático acontecido, solo comparable en devastación humana a lo ocurrido ... en Pompeya (79 d.C.), Hiroshima (1945 d.C.) o la Ruta del Bakalao de la Valencia de los 80.

Nos adentramos en el yacimiento ‘Madrid Centro’, que era el punto equidistante de los límites cartográficos de la zona denominada Madrid. Según se infiere de los restos hallados y las exiguas crónicas de la época, se trataba de un área caracterizada por la polución y los problemas habitacionales, plagada de grandes depredadores como turistas, captadores de ONG’s, carteristas e Isabel Díaz Ayuso. Por todo ello, los aborígenes desarrollaron modos de vida adaptativos en los márgenes de ese entorno extremadamente hostil. Lo llamaron ‘Más Allá de la M30’.

Nuestra incursión arranca en las ruinas de lo que suponemos, por disposición y forma de los vestigios fragmentarios y el único texto epigráfico encontrado, un santuario en honor a la diosa Atocha Almudena Grandes Salidas, patrona de los desplazamientos interregionales y los clubs de lectura femeninos. Sin contratiempos reseñables llegamos a la vía denominada ‘de los tres templos’, debido a que en ella son hallados restos de tres construcciones de culto: la ‘Iglesia de la Cienciología’, el ‘Ateneo’ y el ‘Bar La Galería’.

Abierto el repositorio en condiciones adecuadas, es extraído con sumo cuidado un primer documento

Parece tratarse de una arteria urbana con función de tránsito que podría haber formado parte de una red de caminos más amplia. Tras varias jornadas de trabajo en condiciones extremas, son encontrados, en diferentes capas estratigráficas, elementos tanto orgánicos como inorgánicos y, en menor medida, ecofactos. Especialmente reseñables por su interés científico y estado de conservación son:

Templo 1: libros del autor L. Ron Hubbard (dos), estampitas de algunas entidades sagradas (San Tom Cruise, San John Travolta y Santa Priscilla Presley).

Templo 2: retrato de Miguel de Unamuno, tarjeta de afiliación a algún tipo de organización donde, con dificultad, se puede leer «PSOE, Luis Arroyo», arca lignaria con representaciones de las nueve musas griegas con la leyenda «Manifiestos de Elmundodelacultura».

Templo 3: recipientes de vidrio (doce) con sedimentos adheridos, altar mayor (uno), restos óseos (número indefinido).

Decidimos centrarnos, por su especial interés antropológico, en las evidencias descubiertas en el templo número dos. Concretamente, en el recipiente de madera tallado y su contenido.

Abierto el repositorio en condiciones adecuadas, es extraído con sumo cuidado un primer documento. Una vez decodificado y traducido del español tardoconsumista al dakotiano contemporáneo por un experto en lenguas muertas, lo primero que llama la atención son las deficiencias gramaticales del texto (¿Fue escrito por un niño? ¿Por un adulto sin alfabetizar? ¿Se trata de un dialecto?). Con rúbricas al pie y fechado en 2021 d.C.a.H.C. (después de Cristo y antes del Holocausto Climático), de su lectura se desprende que la zona geográfica conocida como Madrid se encontraba inmersa en un periodo de tensión social extrema y bajo grave amenaza generalizada, casi prebélica. Algunos extractos resultan especialmente alarmantes:

—«(posibilidad de cambio) después de 26 infernales años de atentados contra los derechos y la dignidad de la mayoría ciudadana (sic)».

—«(peligro de que) el trabajo depredador de la ultraderecha aumente, sea más grave cada día que pase y el retroceso histórico puede convertirse en una pesadilla en toda regla (sic)».

—«(Triunfo de la izquierda) significa cortar en seco el avance del fascismo en nuestro país y poder trabajar por un Madrid sin exclusión social, sin machismo ni xenofobia (sic)».

El segundo documento, fechado en 2023, denuncia el «ascenso global de la intolerancia y la deriva autoritaria de la extrema derecha opresora». Incide en la gravedad del momento histórico, marcado por «el odio, el rencor y el miedo». Los manuscritos tres y cuatro (2024 y 2025) son en apoyo a un tal Pedro Sánchez (leer conclusiones), por los ataques recibidos de «la ultraderecha mediática y judicial» y «campaña de bulos, falsedades y acoso coordinada y financiada por la derecha política, mediática, empresarial y judicial». Nos afligimos, se guarda un minuto de silencio.

La urna contiene también un dispositivo digital que logramos reproducir gracias al equipo de Retrociencia Aplicada y Tecnología Antigua, desplazado expresamente desde Dakota. Resulta ser un videoclip en el que varios artistas entonan una estremecedora canción protesta titulada «y si vuelve un general». Por primera vez, observamos imágenes reales del sufrimiento español previo al apocalipsis. Nos abrazamos, guardamos un minuto de silencio y danzamos tristes alrededor de una hoguera que hacemos con el retrato del tal Unamuno (se certifica antes que es un elemento carente de interés).

Tras procesamiento, clasificación y análisis de los documentos concluimos que:

Entre 1995 y 2025, el territorio denominado Madrid era un Estado totalitario, bajo control de una ultraderecha fascista, caracterizado por la supresión de libertades individuales. Sus líderes identificados: Franco, Primo de Rivera e Isabel Díaz Ayuso.

Existencia de una resistencia ilustrada, liderada por el héroe popular conocido como Pedro Sánchez. Tanto él como su familia sufrieron el acoso y la represión del aparato del Estado fascista.

Su organización, progresista y pacifista, sufrió graves represalias, por lo que suponemos desarrolló su activismo político y cultural en la clandestinidad. Respondía al nombre de PSOE, acrónimo que aparece en la credencial encontrada en el templo que pudo ser su sede y que podría significar ‘Plataforma Secreta para la Ordenación de la Esperanza’. O ‘Paz, Solidaridad, Optimismo y Empatía’.

Algunos de los nombres aparecidos en los documentos: Silvia Intxaurrondo, Xabier Fortes, Rozalén, Elvira Lindo, Antonio Muñoz Molina, Carlos Bardem, Ismael Serrano. Barajamos la posibilidad de que fuesen miembros de la resistencia, muy probablemente represaliados por su defensa heroica de la democracia, la paz, la libertad y los derechos humanos. Merecen ser recordados.