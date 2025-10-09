Suscríbete a
ARQUEOLOGÍA FUTURA

Los manifiestos del mundo de la cultura

Resulta ser un videoclip en el que varios artistas entonan una estremecedora canción protesta titulada «y si vuelve un general»

Elvira Lindo
Elvira Lindo ABC
Rebeca Argudo

Octubre, 3525. La expedición de la Universidad de Dakota del Sur continúa en misión para desentrañar el misterio de la extinta civilización hispánica. Los vestigios son escasos, lo que da una medida del desastre climático acontecido, solo comparable en devastación humana a lo ocurrido ... en Pompeya (79 d.C.), Hiroshima (1945 d.C.) o la Ruta del Bakalao de la Valencia de los 80.

