AQUÍ AL LADO

La venganza del birote enmascarado

Con 'Toma changa tu birote', Sergio López (aka Fantastic Man) transformó a 22 artistas en guerreros de lucha libre mexicana que derribaron la solemnidad de los muros del cubo blanco

Detalle de las 22 máscaras intervenidas por los artistas y subastadas el pasado martes J. D.-G.
Javier Díaz-Guardiola

Javier Díaz-Guardiola

Madrid

Hace exactamente un año, un servidor de ustedes estaba en Guadalajara (México) presenciando un combate de lucha libre mexicana en el estadio local de la capital tapatía (apunten el gentilicio). No me pregunten por qué. Esta semana, volví a repetir experiencia, esta vez en ... Madrid y con 22 artistas indocumentados como aguerridos luchadores. La cosa se va poniendo aún mejor...

