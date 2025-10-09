Hace exactamente un año, un servidor de ustedes estaba en Guadalajara (México) presenciando un combate de lucha libre mexicana en el estadio local de la capital tapatía (apunten el gentilicio). No me pregunten por qué. Esta semana, volví a repetir experiencia, esta vez en ... Madrid y con 22 artistas indocumentados como aguerridos luchadores. La cosa se va poniendo aún mejor...

Se trató del proyecto ¡Toma changa tu birote! detrás del cual se encuentra el creador mexicano Sergio López que en ocasiones habla a través de su álter ego Fantastic Man, que consiguió, tras una buena borrachera, transformar a un grupo de amigos, un nombre extrañísimo para el hablante del español de España y unas irrefrenables ganas de jugar en una acción de arte contemporáneo del que no le duele en prendas burlarse de sí mismo.

El resultado, creadores de la talla de Ana Barriga, Íñigo Navarro,Javier Ruiz,Paula Valdeón o Juan Manuel Fernández-Pinedo que, por la magia de la máscara (esa de la que otro mexicano ilustre como Octavio Paz decía que su poder era esconder tanto como mostrar) se transformaban en luchadores con nombres tan rimbombantes como 'El Empotrador', 'Fulana la Gitana' o 'Patitas Fierro' dispuestos a subirse a un cuadrilátero en MonBull Conde Duque (lo que antes fuera un obrador de pan, y, efectivamente, allí cayeron de nuevo el martes hostias como panes) para defender esa máscara creada por ellos mismos y que, como piezas únicas se rifaron entre la concurrencia (créanme que allí había buen puñado de galeristas, coleccionistas y agentes del arte) al precio de 500 euros boleto.

Y como en Guadalajara entonces, en Madrid ahora, el espectáculo se prolongaba en el público, enfervorecido. Buena nota tomó Fantastic Man de todo lo que ocurría fuera del ring, que de allí sale material para un próximo proyecto. Permanezcan atentos al boletín artístico-deportivo.