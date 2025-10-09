Suscríbete a
PALABRAS CONTADAS

En España se dimite, y mucho

Urtasun dimite del criterio cuando anula un contrato para la gestión integral de la Biblioteca Nacional de España

Ernest Urtasun, ministro de Cultura
Ernest Urtasun, ministro de Cultura ABC
Jesús García Calero

Jesús García Calero

Decimos siempre que en España no se dimite, pero es mentira, al menos en un sentido. Aquí no se dimite de los cargos, porque nuestros políticos se aferran como lapas al sueldo y los gastos de representación. Pero en España sí se dimite, y mucho, ... de la gestión. Me interesa analizar la dimisión del ministro de Cultura. Urtasun dimite del criterio cuando anula un contrato para la gestión integral de la Biblioteca Nacional de España, poniendo el mayor tesoro de nuestra cultura al servicio de la causa pro-palestina.

