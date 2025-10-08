Suscríbete a
ABC Cultural
CRÍTICA DE:

'Elogio del fracaso', de Costica Bradatan: nuestro naufragio a través del gnosticismo

Ensayo

El ensayista rumano traza en su nuevo trabajo una genealogía de los pensadores que hicieron de la derrota una forma de sabiduría

Gandhi está muy presente en las páginas de este libro 
César Antonio Molina

Para los gnósticos Dios es un fracaso. Y para Dios nosotros también lo somos. En realidad el mundo no tendría por qué existir. Lo que existe, tarde o temprano, se degrada. Las cosas no existen en el gnosticismo: caen en la existencia.

Aquí ... comienza el drama del fracaso. La existencia es el resultado de un fracaso primordial. En el Evangelio gnóstico de Felipe, el mundo «nació de una equivocación». Quería que fuera imperecedero e inmortal, pero no fue así. Para esta secta , este Dios, es un incompetente que ha llevado a la eternidad el fracaso perpetuo. El demiurgo de los gnósticos es el Dios del fracaso, «el único Dios al que podemos entender realmente y que puede entendernos a nosotros».

