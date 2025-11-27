Suscríbete a
La resurrección de Liliana Rivera Garza: «No creo que el dolor sea algo que debamos superar»

Fue asesinada el 16 de julio de 1990 por su exnovio en Ciudad de México. Su hermana, Cristina Rivera Garza, se hizo escritora para un día contar su historia. Lo hizo en 'El invencible verano de Liliana', un libro premiado con el Pulitzer en 2024. Ahora la obra salta al teatro, protagonizada por Cecilia Suárez

La insurrección del dolor

La actriz Cecilia Suárez, con la escritura Cristina Rivera Garza
La actriz Cecilia Suárez, con la escritura Cristina Rivera Garza Ignacio Gil
Bruno Pardo Porto

Bruno Pardo Porto

Es domingo, es invierno, es Madrid. El avión en el que viaja Cristina Rivera Garza (Heroica Matamoros, México, 1964) aterriza en la ciudad, ella deja las cosas en el hotel y se acerca al teatro, apenas sin tiempo para aterrizar ella misma. ¿Cuánto se tarda en pisar el suelo, cuánto se tarda en estar donde se está? Son las siete de la tarde, hace frío, ya es de noche: repito, es invierno. Ella sigue en esa suerte de duermevela, de hechizo. Sobre el escenario del Condeduque, un montón de cajas con papeles, administrativos, íntimos, como único decorado. También hay una luz –eso lo descubriremos luego– que guía la mirada: será un faro. Es un faro en el misterio. La gente entra, se sienta frente al escenario y detrás de él.

No hay un detrás, la tarima es una plaza, la acción transcurre en varias direcciones, igual que en la vida. El director de la obra, Juan Carlos Fisher, avisa de que estamos en un ensayo general: puede suceder que en un momento dado pare la ... representación para dar indicaciones por megafonía, tal vez técnicas, tal vez dramáticas. Pero no sucede. Lo que sucede es otra cosa. Lo que sucede sucede dentro de un pecho, y sucede en cuanto la actriz, Cecilia Suárez, que es una actriz y muchos personajes, hombres y mujeres, encarna de pronto a la protagonista y abre los brazos, como abarcando el mundo, la vida, el tiempo.

