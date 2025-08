Cómo armonizar tu hogar según el Feng Shui este verano

El verano es una época perfecta para renovar la energía del hogar y potenciar el bienestar. ¿Y a qué nos referimos con renovar? El Feng Shui es princiaplemente un arte milenario que sirve como herramienta para protegernos y armonizar la energía vital que fluye a través de nuestro ser y se proyecta en nuestro espacio inmediato, en nuestras casas y en nuestros lugares de trabajo.

En otras palabras, el Feng Shui es una práctica china de la ocupación consciente en el hogar. Lo que viene a decir que quizá el sofá de tu casa no está en el lugar que debería, que tienes demasiadas figuritas ocupando muebles y que el color de las paredes no es el apropiado. Si, no se trata de gustos sino más bien de saber que cada cosa tiene su sitio.

Qué dice el Feng Shui de tu casa

Más que un simple estilo de decoración, el Feng Shui es una auténtica herramienta práctica que se encarga de alinear la energía de los espacios con los objetivos vitales y emocionales de cada persona. Gloria Ramos, consultora experta en Feng Shui, integra técnicas tradicionales adaptadas al ritmo y necesidades actuales para armonizar tanto el hogar como la oficina, mejorando el descanso, la claridad mental, las relaciones y el bienestar general.

«Nuestro hogar no es solo un lugar físico. Es una extensión directa de lo que sentimos, pensamos y vivimos. Desde la mirada del Feng Shui clásico, el espacio que habitamos tiene el poder de sostenernos, elevarnos y acompañarnos en cada etapa emocional. Por eso, aprender a armonizar es mucho más que una cuestión estética. De hecho, es una forma de sanar y transformar nuestra vida», explica.

Gloria Ramos destaca que «cada espacio tiene un impacto directo en nuestro estado anímico y físico», de ahí que su trabajo comience con un análisis profundo de las viviendas, oficinas o locales comerciales y de las circunstancias personales de quienes lo habitan. A partir de ahí, diseña propuestas a medida que pueden incluir desde la reubicación estratégica de muebles, la incorporación de elementos naturales(plantas, agua, luz) hasta la elección de colores y formas que favorezcan la circulación positiva de la energía.

¿Qué nos hace sentir?

El entorno puede influir en nuestras emociones. Un hogar verdaderamente armonizado debe invitarnos a sentir:

- Seguridad en un lugar donde sentimos estabilidad y protección.

- Tranquilidad: un entorno libre de ruidos visuales y energéticos.

- Empoderamiento: con espacios que nos recuerdan nuestras metas y fortalezas.

- Inspiración: ambientes que fomentan la creatividad, el amor y la conexión.

«Cuando estas emociones están presentes, la casa deja de ser solo un refugio y se convierte en un santuario personal que impulsa el bienestar», dice la experta.

Tener un hogar equilibrado significa, por tanto, habitar un espacio que refleja tu esencia y acompaña tus procesos internos: «Esto no quiere decir que todo deba ser perfecto, sino que cada objeto, cada color y cada distribución tiene un propósito alineado contigo».

A través del Feng Shui clásico podemos identificar bloqueos energéticos en casa que se traducen en frustraciones, estancamiento o falta de claridad en la vida. Ajustarlos tiene un impacto directo en nuestras emociones y decisiones.

Renovar tu entorno

Para este verano, la experta recomienda prestar especial atención a la entrada principal del hogar, considerado el 'boca del chi' por donde entra la energía vital; así como a las zonas de descanso, para garantizar un sueño reparador, y a los espacios de trabajo, donde la concentración y creatividad se potencian con un entorno bien equilibrado.

«La entrada es la primera impresión energética del hogar. Es por donde entra el Chi (energía vital), por eso debe cuidarse con atención. Una entrada armonizada abre el camino al amor, la salud y la prosperidad», insta Gloria Ramos.

1. Mantenla limpia, despejada y bien iluminada.

2. Aporta vida con una planta saludable o un cuadro inspirador.

3. Usa elementos que representen bienvenida y expansión.

Por su parte, el dormitorio es el lugar donde recargamos nuestra energía. Para potenciarlo, la especialista en Feng Shui propone elegir una cama con cabecero sólido y posición de resguardo, ademas de reducir la tecnología al mínimo. «Usa colores suaves, naturales y que inviten al descanso y evita espejos frente a la cama y objetos que generen tensión visual. Este espacio debe invitar al descanso profundo, la intimidad emocional y el equilibrio interior», completa la lista.

Elementos para un hogar equilibrado

Desde la práctica del Feng Shui clásico, estos son algunos elementos claves para crear un hogar equilibrado:

- Colores conscientes: según tu mapa energético personalizado. Es decir, cada casa tiene sus propios elementos. Cada casa es única.

- Materiales naturales: madera, cerámica, tejidos orgánicos.

- Simbolismo con intención: arte, figuras o fotos que conecten con tus metas.

- Texturas suaves y luz cálida: esenciales en zonas yin (como el dormitorio).

- Equilibrio visual: menos, es más.

Ramos no solo orienta a sus clientes hacia un cambio visible en sus espacios, sino que busca un cambio profundo que transforme su relación con el entorno y, por ende, con ellos mismos. Para quienes desean aprovechar el verano como un momento de renovación interior y exterior, aplicar los principios del Feng Shui con una guía experta puede ser el primer paso hacia un hogar lleno de armonía, energía positiva y equilibrio duradero.

