Todo lo que puedes hacer para combatir la celulitis en casa

El estado de alarma por coronavirus parece haber parado casi todo pero hacer deporte, cocinar y las rutinas diarias de belleza no son el caso. Ahora más que nunca hay que hacer hincapié en el cuidado tanto físico como mental : no solo el rostro se merece unos mimos de más estos días, también el resto de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque si no les aplicamos crema y hacemos suaves masajes con nuestras manos, además de hacer deporte y evitar el estrés, pueden aparecer eccemas y la temida celulitis. «Estamos en un buen momento para aprender a ser constante con la rutina de bienestar, salud y belleza. Al pasar tanto tiempo en casa, ya no hay excusas para no ponernos manos a la obra y tratar de terminar con la piel naranja », expone Paz Torralba, directora de los centros The Beauty Concept, quienes han preparado los mejores tips para acabar con la temida celulitis.

Pero, ¿qué es la celulitis? Según cuenta Paz Torralba, se trata de un cúmulo de adipocitos inflados prisioneros en una red de fibras rígidas que alteran la función de los vasos sanguíneos provocando la retención de líquidos y una mala eliminación de toxinas. «Combatirla es posible a través de una alimentación adecuada y una estricta rutina de cuidados, tanto en casa como en centros especializados».

Cómo prevenir la celulitis. Adobe Stock

Medidas para prevenirla

- Disminuir el consumo de sal y café.

- No fumar.

- Evitar el alcohol .

- Beber al menos 2 litros de agua al día.

- Evitar estar mucho tiempo sentada o de pie, hay que caminar.

- Disminuir el uso de anticonceptivos.

- No abusar de los tacones.

- No usar ropa ajustada.

- Comer de forma saludable .

- Huir del estrés .

- Realizar deporte controlado y específico.

- Movilizar la zona con tratamientos efectivos y con continuidad en casa.

Haz yoga para combatir la celulitis. Adobe Stock Ejercicios que previenen la celulitis Entre los ejercicios contra la celulitis se encuentra correr, pero dado que en estos momentos es complicado poder hacer running en condiciones, otra de las recomendaciones es hacer yoga , entrenamiento de alta intensidad y fitboxing , entre otras actividades. Ahora que realizar deporte es más sencillo dados los entrenamientos que dan los gurús del fitness , el yoga es una de esas actividades que no solo benefician al físico, también la mente. No existen contraindicaciones en cuanto a esta disciplina se refiere y permite reducir los síntomas de estrés que también suele influir en su aparición.

Alimentación para combatirla

Para prevenir la aparición de celulitis, la nutricionista Adriana Oroz recomienda tener una alimentación equilibrada, variada y basada en alimentos naturales, frescos y ricos en antioxidantes naturales. Para ello, debemos incluir en nuestra dieta de manera frecuente: frutas , verduras y hortalizas, legumbres, frutos secos o semillas, granos integrales, proteínas de alto valor biológico (carnes magras, huevo, pescado…) y grasas saludables (aceite de oliva, aceitunas o aguacate ).

La celulitis es una acumulación de grasa, por lo que, tal y como comenta la nutricionista-dietista, debemos evitar tomar alimentos ultra procesados , ya que estos son ricos en grasas de baja calidad –trans y saturadas–, así como azúcares simples y sodio. Por esto recomienda evitar el consumo de comidas como bollería, dulces, salsas procesadas, embutidos, platos cocinados, helados, refrescos y zumos envasados.

Tratamientos en casa durante la cuarentena

Que la celulitis no aparezca o no amplíe su tamaño es cosa de cada uno, por eso Paz Torralba tiene varios consejos para que desde casa se trabajen estas zonas del cuerpo . «Aplicar cremas anticelulíticas ricas en principios activos que actúen sobre el tejido adiposo, es decir, lipolíticos como la cafeína, la teofilina y la L-Carnitina, TEA-Hidroiodide, extracto de azufaifa, cola de caballo, ortiga, ácido salicílico, péptidos, aceites esenciales como cedro, menta, agentes reparadores y reafirmantes, vitaminas… Y si podemos movilizar con algún guante que nos ayude a penetrar el principio activo y que la piel esté perfectamente activada, mucho mejor», cuenta.