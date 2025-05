Salmorejo de nectarinas: la receta para triunfar en el entrante

No podía dejar pasar el verano sin proponeros mi crema fría favorita para esta estación que es el salmorejo . Cuando la huerta nos da sus mejores tomates en agosto y septiembre no debemos desperdiciar la ocasión para preparar este plato que no puede resultar más bueno, sabroso y con ingredientes fácilmente accesibles. Antes de que se acaben los buenos tomates, os comparto esta receta en la que incluyo también nectarinas , una fruta de hueso carnosa y jugosa cuyo sabor y aroma combina a la perfección con los tomates maduros.

Ingredientes Tomates de rama bien maduros 16

16 Nectarinas rojas medianas 2

2 Pan rústico (de espelta integral en este caso) 80 gramos

80 gramos Aceite de oliva virgen extra 100 gramos

100 gramos Vinagre de Jerez al Pedro Ximénez 15 gramos

15 gramos Dientes de ajo morado (cocidos) 6 ó 7

6 ó 7 Sal 5 gramos

5 gramos Pimienta negra recién molida Al gusto

Podéis versionar el clásico salmorejo añadiendo alguna fruta o vegetal e ir variando. Lo más divertido es que se puede adaptar a gustos diferentes y encontrar nuestra combinación favorita y original. Si no encuentras nectarinas puedes utilizar melocotones , paraguayos, o cualquier otra fruta con hueso .

Para conservarlo bien fresquito y en buen estado solo tienes que traspasarlo a una botella de cristal hermética y meterlo en el frigorífico donde se puede conservar entre 3-4 días en perfecto estado (seguro que se acabará en el mismo día y tendrás que hacer más pero ahí queda la recomendación).

Preparación Paso 1 Lavar los tomates, retirar la rama y cortar en octavos. Retirar el hueso de las nectarinas y trocear. Cocer los dientes de ajo en un cazo con agua entre 5 y 10 minutos, deben quedar un poco blandos. Colocar todo esto en el vaso del robot y triturar a velocidad 6 durante 30 segundos. Abrir la tapa y añadir el vinagre, sal, pimienta. Triturar otros 30 segundos a la misma velocidad. Colocar el tapón de forma que podamos ir vertiendo el aceite poco a poco y triturar entre 3 y 4 minutos a velocidad máxima para que el aceite quede bien emulsionado y la crema muy fina. Servir frío. Paso 2 Limpiar y triturar los tomates y las nectarinas sin el hueso. Colar para retirar los restos de la piel y las pepitas. Volver a triturar añadiendo el pan, el aceite, el ajo, la sal y la pimienta negra (triturar hasta que quede una crema muy fina). Servir frío.

Recuerda que se puede preparar con cualquier otra fruta carnosa con hueso.

