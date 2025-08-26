Suscribete a
ABC Premium

Doctora María Amaro, experta en pérdida de peso: «Para adelgazar no hay que comer menos, sino más y mejor»

Comer bien, con equilibrio y de forma inteligente, permite reducir masa grasa y convertir los hábitos alimenticios saludables en una práctica sostenible en el tiempo, eficaz y placentera

El cardiólogo José Abellán explica por qué tener precauciones al tomar magnesio

Pablo Ojeda da las claves para adelgazar sin pasar hambre

Doctora María Amaro.
Doctora María Amaro.
Raquel Alcolea

Raquel Alcolea

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La idea de sufrir y pasar hambre para perder peso genera rechazo, miedo y pereza. Si embargo, la realidad es que adelgazar de forma saludable no tiene por qué convertirse en un foco de sufrimiento y de carencia autoimpuesta, según explica la Dra. ... María Amaro, experta en nutrición y creadora del Método Amaro de pérdida de peso (@metodoamaro), Comer bien, con equilibrio y de forma inteligente puede hacer que esa deseada pérdida de peso sea saludable, sostenible en el tiempo e incluso placentera. «La idea no es comer menos, sino más y mejor», explica.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app