Seis españoles en la primera lista de los mejores restaurantes del mundo The World’s 50 Best Restaurants publica los restaurantes clasificados entre la posición 51 y la 120 antes de la ceremonia de entrega de los grandes premios, que se celebrará el 25 de junio

ABC Viajar @abcviajar Actualizado: 18/06/2019 17:38h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Y el nuevo Mejor Restaurante del Mundo 2018 es...

The World's 50 Best Restaurants, quizá el reconocimiento más esperado del mundo después del que otorgan las estrellas de la guía Michelin, acaba de anunciar la lista del 51 al 120 de los mejores restaurantes del mundo, como aperitivo a su ceremonia anual de premios, donde conoceremos los primeros puestos (del 1 al 50), que tendrá lugar el martes 25 de junio en Marina Bay Sands, Singapur.

Seis restaurantes españoles figuran en las posiciones de la 51 a la 120. Son Arzak (San Sebastián), en el puesto 53; Diverxo (Madrid), en el 75; Quique Dacosta (Denia), el 81; Enigma, de Barcelona, en el 82; Martín Berasategui (Lasarte-Oria), en el puesto 87; y Aponiente, del Puerto de Santa María, en el 94.

«Es un reconocimiento que sin duda me ha hecho mucha ilusión por la proyección internacional que adquiere Aponiente y, sobre todo, un merecido homenaje a mi tripulación incansable. Aponiente más que nunca trasciende fronteras y aspira a seguir siendo un referente en la cocina sostenible del mar», ha dicho Ángel León al conocer la decisión de The World's 50 Best Restaurants.

Hay una fuerte presencia femenina este año, más notablemente con la nueva entrada de Core by Clare Smyth, en Londres (No. 66), el restaurante liderado por la ganadora del premio a la mejor chef 2018. Otros restaurantes dirigidos por mujeres incluyen Arzak de Elena Arzak en San Sebastián, España (No. 53), Nahm de Pim Techamuanvivit en Bangkok, Tailandia (No. 69), Maní de Helena Rizzo en São Paulo, Brasil (No.73), Gaa de Garima Arora en Bangkok, Tailandia (No.95) y el homónimo restaurante de la chef Anne-Sophie Pic en Valence, Francia (No.98).

Jessica Prealpato, la mejor pastelera del mundo - LUCAS BARIOULET / AFP

La francesa Jessica Préalpato, autora de unos audaces y atípicos postres a base de fruta casi sin azúcar añadido, ha sido elegida la mejor pastelera del mundo este año. Préalpato, de 32 años, del restaurante con tres estrellas Michelin Plaza Athénée en París, es la primera mujer en recibir este título.

La lista, del 51 al 100

51. Reale. Castel di Sangro, Italia. 52. Mikla. Estambul, Turquía. 53. Arzak. San Sebastián. 54. D.O.M. Sao Paulo, Brasil. 55. Maaemo. Oslo. 56. Relae. Copenhague. 57. Nobelhart & Schmutzig. Berlín. 58. Sud 777. Ciudad de México. 59. Burnt Ends. Singapur. 60. Indian Accent. Nueva Delhi.

61. Uliassi. Senigallia, Italia. 62. Nihonryori RyuGin. Tokio. 63. Florilège. Tokio. 64. The Ledbury. Londres. 65. Selfie. Moscú. 66. Core by Clare Smyth. Londres. 67. Astrid y Gastón. Lima. 68. Fäviken. Järpen (Suecia). 69. Nahm. Bangkok. 70. Saison. San Francisco.

71. SingleThread. Healdsbur (Estados Unidos). 72. Aqua. Wolfsburg (Alemania). 73. Maní. Sao Paulo. 74. Lasai. Río de Janeiro. 75. Diverxo. Madrid. 76. Momofuku Ko. Nueva York. 77. Chef’s Table At Brooklyn Fare. Nueva York. 78. Lido 84. Gardone Riviera (Italia). 79. Mingles. Seúl. 80. Estela. Nueva York.

81. Quique Dacosta. Denia. 82. Enigma. Barcelona. 83. Dinner by Heston Blumenthal. 84. Attica. Melbourne. 85. Amass. Compenhague. 86. Tegui. Buenos Aires. 87. Martín Berasategui. Lasarte. 88. Lung King Heen. Hong Kong. 89. 108. Copenhague. 90. Alo. Toronto.

91. Sushi Saito. Tokio. 92. Harvest. San Petersburgo. 93. La Cime. Osaka. 94. Aponiente. El Puerto de Santa María. 95. Gaa. Bangkok. 96. Belon. Hong Kong. 97. Vendôme. Bergisch Gladbach (Alemania). 98. Anne-Sophie Pic. Valence (Francia). 99. The Jane. Amberes. 100. Oteque. Río de Janeiro.