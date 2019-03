Mitos y verdades sobre hacer pesas

Es muy habitual que, pese a tanta información o quizá por no discriminar de la que disponemos, se acaben asumiendo como ciertos determinados mensajes que en realidad son falsos mitos. Llega un punto, incluso, en el que es habitual encontrar dos afirmaciones rotundas sobre un mismo aspecto que son completamente antagónicas, lo que hace que sea muy difícil discernir entre ellas para una persona que no sea experta en la materia.

Son muchos los mitos que se esconden tras las pesas - Instagram

Esto es algo que ocurre especialmente con los temas que tienen que ver con los hábitos de vida saludables. Sucede con la alimentación y, por extensión y relación directa con esta, con el deporte. Y dentro de este, si hay una disciplina que se mira con lupa permanentemente, como si estuviera bajo sospecha, son las pesas.

¿Es realmente un ejercicio saludable? ¿Es compatible con otros deportes? ¿Es mejor coger mucho peso o hacer más repeticiones? Estas y otras cuestiones siempre están bajo debate, con una rivalidad permanente entre sus defendores y sus detractores, hasta el punto de que el usuario medio ya no sabe cuál de las dos “verdades” creerse. Por eso, hemos decidido resolver de una vez por todas y de la mano de Mario Hervás, general manager del club deportivo Trib3 de Madrid, algunos de los grandes interrogantes sobre las pesas.

Entrenar con pesas es sinónimo de coger volumen: VERDAD

Es la primera gran cuestión que nos viene a la cabeza cuando pensamos en unas mancuernas. En este caso, no hay letra pequeña que niegue lo que parece obvio: las pesas SÍ son sinónimo de coger volumen. Mario Hervás lo explica así: “Se produce una microrrotura al ejercitarnos, la cual con un descanso apropiado y con una buena alimentación es la que conlleva la subida del volumen de fibras musculares”.

No se puede adelgazar haciendo pesas: FALSO

Hay una creencia tomada como cierta entre muchas personas no expertas que se informan sobre la práctica deportiva por la cual afirman con rotundidad que con el entrenamiento de pesas no se puede adelgazar. No sabemos de dónde salió este mito que ha se ha extendido como la pólvora, pero probablemente tiene que ver con la primera verdad citada y también con el hecho de que nuestra mente asociativa haga que asociemos el sudor a perder peso, sin darnos cuenta de que muchas veces perder tanto líquido no es ni mucho menos una forma de adelgazar a medio plazo. “Se puede adelgazar mucho mas que haciendo trabajo aeróbico”, afirma Hervás con rotundidad negando la veracidad de este mito.

Hacer pesas no te asegura tener una buena salud cardiovascular: VERDAD

Ese desconocimiento del que ya hemos hablado y la sobreinformación nos llevan en muchas ocasiones a cometer errores por el hecho de mezclar ideas y razonamientos. Es lo que ocurre, como ya hemos explicado, con el sudor y el perder peso. Esta confusión tiene también mucha relación con la afirmación extendida de que el trabajo con pesas no tiene relación con la buena salud cardiovascular. Y es que una cosa es adelgazar y otra la salud del corazón. Por eso esta afirmación sí es cierta. La razón técnica que expone Hervás para argumentarlo es muy sencilla de comprender: “Nunca llegarás a frecuencias altas de pulsaciones, por lo cual no trabajaras tu corazón del todo apropiadamente”

No todo es bueno o malo en el mundo de las pesas - © Instagram

La carga es más importante que el número de series o viceversa: FALSO

Este es probablemente el mito más difícil de responder con argumentos sólidos porque entran en acción distintas variables, como por ejemplo el objetivo que tenga cada uno, que complican el poder dar una respuesta que sirva de forma generalizada. Pero incluso con estas dificultades, Mario Hervás se atreve a argumentar que, en su opinión, no hay ninguna de las dos que esté por encima de la otra en cuanto a prioridad e importancia. La clave, para él, es el equilibrio entre ambas porque “siempre tenemos que hacer variaciones constantes -tanto en el peso como en las repeticiones y los tipos de ejercicio- para que el músculo no se adapte y se pare”.

Trabajar cada grupo muscular por separado es más efectivo que trabajar todos en una misma sesión: FALSO

Esta afirmación tiene el mismo inconveniente que la anterior para poder definirla como verdadera o no porque para Mario Hervás “depende del objetivo de cada uno”, pero el general manager de Trib3 Cuzco concluye que ambas rutinas de entrenamiento “son igual de efectivas”, insistiendo en que “en la variedad está el progreso”. Por lo tanto, de nuevo es falso al no haber una cosa mejor que la otra, sino que dependerá de cada caso individual, de ahí la importancia de trabajar de la mano de un experto al que definir bien tus metas.

Se debe compaginar el trabajo cardio con el de pesas: VERDAD

¿Es mejor trabajar más lento o más repeticiones? - Instagram

Aunque cada persona tiene unas características y sus propios objetivos, en este texto tratamos de dar respuestas generalizadas que premien por encima de todo la salud y la efectividad del entrenamiento. Por eso podemos afirmar que es cierto que en la medida de lo posible se debe compaginar el entrenamiento con pesas con ejercicios cardiovasculares. “Se puede y es muy recomendable ya que hacemos un entreno más completo, quemamos más grasa”, afirma Hervás, a lo que debemos añadir lo antes citado sobre el trabajo del corazón, al que necesitamos fortalecer también con este tipo de rutinas porque en el entrenamiento con pesas apenas se le pone a prueba.

Hacer el movimiento más lento es más efectivo que hacer más repeticiones: FALSO

Es muy probable que ante este punto haya debate incluso entre los propios expertos en fitness, ya que no existe un cuórom mayoritario, probablemente también porque de nuevo es muy complicado generalizar, pero Mario Hervás nos aporta una razona de peso por la que lo catalogamos como mito: “Yo soy más partidario de hacer más series, ya que conseguir una buena conexión entre mente y músculo solo lo haces con el paso de mucho años; entonces es conveniente hacer mayores repeticiones para intentar sacar de todas ellas algunas efectivas”.

Es mejor trabajar con cargas libres que con máquinas: VERDAD

Tenemos que matizar un poco la afirmación para poder etiquetarla como cierta y es que hablamos en términos de rendimiento del ejercicio. Hay casos, sobre todo en personas con poca base de entrenamiento, a las que las máquinas pueden serles de gran ayuda, sobre todo en los primeros meses de trabajo, pero si lo que buscamos es una mayor efectividad por tiempo trabajado, el experto lo tiene claro: las cargas libres son mejor opción: “Yo prefiero cargas libres, ya que provocamos inestabilidad, por lo cual utilizamos más musculos, entre ellos los estabilizadores”.

Entrenar con pesas es perjudicial para la salud porque es más fácil lesionarse: FALSO

“Como todo deporte hay que saber hacerlo. Si no ejecutas la técnica correcta posiblemente te lesiones, con poca o mucha carga”, explica con naturalidad Hervás, desmontando el mito de que existan más posibilidades de lesionarse por el hecho de entrenar con pesas. Lo único cierto al respecto es que se trata de una disciplina deportiva que requiere, como todas, una ejecución adecuada, e incluso haciéndola bien, puede existir un riesgo de lesión, mucho menor eso sí que si realiza bien. Pero no hay más posibilidades de lesionarse con unas mancuernas que, por ejemplo, jugando al fútbol o esquiando, sino todo lo contrario.