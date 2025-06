El Papa escribe a la corresponsal de ABC en Perú para elogiar la valentía de sus investigaciones contra la corrupción en la Iglesia

Paola Ugaz, corresponsal de ABC en Perú, habría tenido una vida más tranquila si hubiera renunciado a hacer su trabajo. Cuando recopiló junto al periodista Pedro Salinas testimonios de abusos dentro del movimiento el Sodalicio de Vida Cristiana, no imaginaba el tenor de las presiones que recibiría. Su historia se ha convertido en una obra de teatro estrenada en Lima, 'Proyecto Ugaz', y el Papa León, que conoce su trabajo, le ha enviado una inusual carta de reconocimiento sobre el papel de la prensa y la lucha contra los abusos en la Iglesia.

«En el 2019 me declararon la periodista más demandada del Perú y en el 2020 salgo en varias portadas donde me acusan de ser jefa de una red de lavado de activos. También recibo una amenaza de muerte. En Instagram me envían un mensaje diciendo que «se viene el 'Charlie Hebdo' peruano, los vamos a matar a pólvora». Cuando fui a poner la denuncia, una fiscal se abstuvo y la Policía me dijo que mejor no siguiera, insinuando que tenían infiltrados del Sodalicio dentro de la propia Policía», explicó Paola Ugaz el año pasado en una entrevista a ABC.

La situación llegó a tal extremo que un juez decretó que todas sus comunicaciones debían hacerse públicas. «Puso en juego mi libertad», explicó Ugaz. «Por eso nos vimos obligados a peregrinar en octubre (de 2024) a Roma para reunirnos con los equipos que investigan el Sodalicio y algunos cardenales. Ha sido clave el apoyo del Vaticano y la comunidad internacional, porque si no, yo ya estaría en la cárcel».

El cardenal Robert Francis Prevost siguió su historia cuando vivía en Perú, y conocía la situación de las víctimas del Sodalicio de Vida Cristiana, movimiento suprimido por el Papa Francisco unas semanas antes de fallecer. Este fin de semana, el Papa León, que saludó a Paola Ugaz en su primer encuentro con periodistas unos días después de su elección, ha enviado un mensaje para reconocer el valor de su historia. «Con profundo respeto y reconocimiento me uno al estreno de la obra 'Proyecto Ugaz', que da voz y rostro a un dolor silenciado durante demasiado tiempo», escribe el Papa.

«Esta obra no es solo teatro: es memoria, denuncia, y sobre todo, un acto de justicia. A través de ella, las víctimas de la extinta familia espiritual del Sodalicio y los periodistas que las han acompañado —con valentía, paciencia y fidelidad a la verdad— iluminan el rostro herido pero esperanzado de la Iglesia», escribe en la carta, que fue leída públicamente por Jordi Bartomeu, responsable vaticano de investigar las denuncias de abusos contra eclesiásticos.

León utiliza expresiones de enorme fuerza sobre la corrupción en la Iglesia. Dice que «la lucha de ustedes por la justicia es también la lucha de la Iglesia». «Tantos niños, jóvenes y adultos fueron traicionados donde buscaban consuelo; y también aquellos que arriesgaron su libertad y su nombre para que la verdad no fuera enterrada».

«Quisiera agradecer su valentía»

«Quiero agradecer a quienes han perseverado en esta causa, incluso cuando fueron ignorados, descalificados o incluso perseguidos judicialmente», subraya en referencia a la Paola Ugaz y a otros tres reporteros que trabajaron para dar a conocer esta historia. Más adelante, lo dice explícitamente. «Hoy quisiera agradecer particularmente a Paola Ugaz por su valentía en acudir el 10 de noviembre de 2022 al Papa Francisco y pedirle amparo ante unos ataques injustos que sufría junto a otros tres periodistas, Pedro Salinas, Daniel Yovera y Patricia Lachira por denunciar los abusos cometidos por parte de un grupo eclesial radicado en varios países pero nacido en Perú».

De puertas adentro, añade que «es urgente arraigar en toda la Iglesia una cultura de la prevención que no tolere ninguna forma de abuso —ni de poder o de autoridad, ni de conciencia o espiritual, ni sexual. Esta cultura solo será auténtica si nace de una vigilancia activa, de procesos transparentes y de una escucha sincera a los que han sido heridos. Para ello necesitamos a los periodistas». Augura que esa obra de teatro ayude «a construir una Iglesia donde nadie más deba sufrir en silencio, y donde la verdad no sea vista como amenaza, sino como camino de liberación».

«Profundas tensiones» en Perú

En referencia a la situación en el Perú, el Papa escribe en la larga carta que «en este tiempo de profundas tensiones institucionales y sociales, defender el periodismo libre y ético no es solo un acto de justicia, sino un deber de todos aquellos que anhelan una democracia sólida y participativa. La cultura del encuentro no se edifica con discursos vacíos ni con relatos manipulados, sino con hechos narrados con objetividad, rigor, respeto y valentía».

Añade que «donde se silencia a un periodista, se debilita el alma democrática de un país» y que «la libertad de prensa es un bien común irrenunciable. Los que ejercen esta vocación con conciencia no pueden ver apagada su voz por intereses mezquinos o por miedo a la verdad». «A todos los comunicadores peruanos me atrevo a decirles con afecto pastoral: no teman», concluye.

Según sus autores, 'Proyecto Ugaz' «retrata la resistencia de una periodista frente a un sistema corrupto». Dicen que «narra la vida y la lucha de Paola Ugaz, una periodista valiente que destapa los abusos de poder y corrupción de una sociedad religiosa, el Sodalicio» y recrea «la investigación periodística, así como la persecución mediática y judicial que enfrenta a raíz de destapar los abusos así como las finanzas cuestionables del Sodalicio».

Según Reporteros sin Fronteras, Perú ocupa el lugar 130 de los 180 países en el ránking de libertad de prensa. «Los periodistas son objeto de frecuentes agresiones y hostigamientos por parte de las fuerzas de seguridad», detalla su informe. Asegura que es reflejo de un entorno «hostil para los periodistas, impulsado por una persecución legal promovida por el Estado, ataques verbales públicos de políticos y reformas legislativas peligrosas orientadas a limitar el escrutinio público y fomentar la impunidad».