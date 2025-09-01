Suscribete a
El fracaso del reto demográfico del Gobierno ahoga la España rural

Sánchez creó un nuevo ministerio e invirtió 13.000 millones de euros en medidas que no han mejorado los servicios ni incrementado la población después de cinco años

Reto demográfico: o nacen más niños o trabajamos más años

Un vecino de San Vicente de Leira (Orense) en su casa calcinada por los incendios de este verano
Un vecino de San Vicente de Leira (Orense) en su casa calcinada por los incendios de este verano Miguel Muñiz
José Ramón Navarro-Pareja

Madrid

Las más de cuatrocientas mil hectáreas que el fuego ha devorado este año y los cientos de pequeñas localidades afectadas, algunas de ellas destruidas por completo, han puesto de nuevo el foco en el mundo rural y en el problema endémico que arrastramos desde la ... época del desarrollismo: una España que se está quedando vacía, en la que apenas vive un ciudadano de cada diez y que presenta las densidades de población más bajas de Europa, por debajo incluso de Laponia. Una situación tan acuciante que en enero de 2020, Pedro Sánchez, de la mano de Teresa Ribera, la elevaba a rango ministerial y creaba el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco).

