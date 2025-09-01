El fracaso del reto demográfico del Gobierno ahoga la España rural

Las más de cuatrocientas mil hectáreas que el fuego ha devorado este año y los cientos de pequeñas localidades afectadas, algunas de ellas destruidas por completo, han puesto de nuevo el foco en el mundo rural y en el problema endémico que arrastramos desde la ... época del desarrollismo: una España que se está quedando vacía, en la que apenas vive un ciudadano de cada diez y que presenta las densidades de población más bajas de Europa, por debajo incluso de Laponia. Una situación tan acuciante que en enero de 2020, Pedro Sánchez, de la mano de Teresa Ribera, la elevaba a rango ministerial y creaba el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco).

Era la primera vez que el problema demográfico entraba con cartera propia en el Ejecutivo y, para justificar la acción, el Gobierno preparó el 'Plan de Recuperación: 130 medidas frente al reto demográfico' que presentó a principios de 2021. «Como nos creemos lo que decimos, apostamos por ello: el Gobierno de España va a invertir la mayor cantidad de recursos de la historia para poner en valor nuestro campo y nuestro medio rural», explicaba Sánchez en la presentación del plan que, coordinado por el Miteco, involucraba a todos los ministerios. Y anunciaba la inversión de una «cifra inédita», 10.000 millones de euros. Una cantidad destinada a «revertir la situación», según Sánchez, haciendo frente a tres problemas: la «pérdida de población, la dispersión poblacional y baja densidad y el envejecimiento de la población». «Queremos pueblos compartidos, no abandonados», sentenció entonces el presidente en ese tono melifluo y grandilocuente del que es experto, tan solemne como vacío.

Noticia Relacionada Abordar la despoblación y cambiar el modelo agroalimentario, clave en la prevención de incendios NATURAL Greenpeace insiste en que la prevención de incendios pasa por atender la realidad de la España rural

Y es que, cinco años después de la creación del ministerio y con 13.000 millones de euros de inversión (según alardeaba el propio Ejecutivo al explicar la memoria de actuaciones en 2024), la situación en la España vacía sigue siendo la misma o incluso peor. Así, no sólo no se ha conseguido aumentar la población que reside en los municipios de menos de cinco mil habitantes —los incluidos dentro del Reto Demográfico— sino que la sensación de abandono es mucho mayor en estos 6.810 pueblos (cerca del 84% del total de 8.131 municipios que existen en España). Baste como prueba —cierto que más emocional que empírica, aunque no por ello menos irrefutable— cualquiera de las declaraciones desesperadas que los vecinos han ofrecido estos días a los medios.

«Los incendios que hemos vivido este verano son una clara manifestación del desinterés institucional por el mundo rural», concreta a ABC, Diego Loras, doctor en Economía e investigador en temas de despoblación. «Cuando hay abandono y falta un proyecto serio para mallar el territorio de población, tenemos consecuencias como esta», añade. Loras encabezó en 2023 la candidatura de Teruel Existe y ahora, alejado de la carrera política y centrado en la investigación, es muy crítico con aquel plan. «El problema es que se hace un ejercicio de vender las estrategias de una manera grandilocuente, pero ni todas las 130 medidas ni la inversión —que en su mayoría procedía de fondos europeos— se acabaron implementando en el mundo rural», explica.

A ello hay que sumar que la mayor parte de las medidas no estaban encaminadas a asentar e incrementar la población en estos municipios, sino a propuestas tan dispares como la reactivación de la UNED en Ponferrada, la mejora de las instalaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional (cuando es un cuerpo que sólo opera en grandes núcleos de población), la semana europea del deporte en Tres Cantos (Madrid) o un plan para el incremento de la presencia de mujeres en la toma de decisiones de las cooperativas agroalimentarias. Y no sólo eso. De los alrededor de 2.800 millones que de manera directa destinó el Miteco a las 130 medidas del Reto Demográfico, la mayor parte estuvieron destinadas a programas energéticos, instalación de renovables, electrificación de flotas o capacitación digital, pero apenas un 5% a planes encaminados de forma directa a fijar la población.

2.726 millones de euros ha destinado a medidas que considera de reto demográfico, aunque la mayoría han ido dirigidas a implantación de renovables. De la estimación de ABC, sólo el 5,4% ha ido a acciones que contribuyen a fijar la población. Inversión del Miteco

«La solución es compleja y tiene que venir desde muchas áreas», explica Loras a ABC, que lo concreta en cuatro puntos clave: «Una política de vivienda, porque es muy difícil encontrar un alquiler en el mundo rural; el desarrollo de las infraestructuras, como mejorar las carreteras rurales y apostar por los trenes regionales y no sólo por el AVE; ampliar los servicios públicos buscando que educación, sanidad o justicia estén a una media hora del ciudadano; y generación de empleo, con ayudas como la reducción de la seguridad Social e incentivos fiscales que ya están funcionando en los países nórdicos».

Unas ideas en las que incide desde otra disciplina, la ingeniería forestal, Víctor Resco, catedrático en la Universidad de Lérida. «Para frenar el goteo de fuga de la población rural lo primero es hacerle más fácil la vida a quienes viven allí, desde el punto de vista burocrático y legislativo; después, disminuir la fiscalidad a la que están sometidos; y, en tercer lugar, realizar más inversiones en estas zonas rurales para mejorar los servicios».

Pero lo cierto es que la realidad demuestra que la estrategia del Miteco ha resultado errónea, porque en estos cinco años nada ha cambiado en el mundo rural. Si bien es cierto que en números absolutos, según los datos del INE, el número de habitantes de las poblaciones de menos de cinco mil habitantes ha aumentado ligeramente, 14.148 personas (de 5.699.628 en 2019 a 5.713.776 en 2024), si tenemos en cuenta el crecimiento de la población española en el mismo periodo, los municipios del reto demográfico están más vacíos porcentualmente. Si en 2019 vivía en ellos el 12,12% de la población, ahora sólo es el 11,76%.

Total población en núcleos de menos de 5.000 habitantes Por habitantes Total población (en millones) % respecto al total 5,727 5,713 5,702 5,699 5,690 5,687 12,12 12,01 12,00 11,93 11,99 11,76 5,5 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Por número de municipios / 2024 Municipios con menos de 5.000 habitantes Resto Total 1.322 6.810 8.131 16,26% 83,74% Por número de habitantes / 2024 En millones En municipios con menos de 5.000 habitantes En el resto 5,713 11,75% Total 48,587 42,847 88,25% Fuente: INE ABC Total población en núcleos de menos de 5.000 habitantes Por habitantes Total población (en millones) % respecto al total 5,727 5,713 5,702 5,699 5,690 5,687 12,12 12,01 12,00 11,93 11,99 11,76 5,5 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Por número de municipios / 2024 Municipios con menos de 5.000 habitantes Resto Total 1.322 6.810 8.131 16,26% 83,74% Por número de habitantes / 2024 En millones En municipios con menos de 5.000 habitantes En el resto 5,713 11,75% Total 48,587 42,847 88,25% Fuente: INE ABC

Las renovables no sirven

Y a esa ineficacia se suma el hecho de que el plan ha podido resultar contraproducente al apostar, en la mayor parte de las inversiones del Miteco, por el desarrollo de las energías renovables en los entornos rurales. En 2023, un informe del Banco de España revelaba que la implementación de eólicas y fotovoltaicas no genera ningún beneficio en el municipio en el que se instalan. «Mientras que las inversiones en plantas solares tienen un impacto positivo en el empleo de las empresas locales, los débiles efectos sobre el desempleo sugieren que algunos de los nuevos puestos de trabajo terminan en manos de no residentes. En comparación con las inversiones solares, los impactos de las inversiones eólicas son mucho más débiles, con sólo una reducción muy leve del desempleo durante la fase de mantenimiento y sin efectos sobre el empleo», concluye este informe elaborado por Natalia Fabra, de la Universidad Carlos III, y por Eduardo Gutiérrez, Aitor Lacuesta y Roberto Ramos, del propio Banco de España. El informe no descarta la creación de empleo de estas inversiones, pero no en la zona rural en la que se implantan. «Es plausible que una gran parte de los beneficios laborales se produzcan fuera de los municipios anfitriones», explican los autores, quienes sugieren que, ante esta realidad, lospueblos que acogen estas instalaciones «deberían ser compensados para compartir más equitativamente las ganancias de las inversiones en renovables».

Por si fuera poco, otra realidad oculta de estas instalaciones es que también causan un número significativo de incendios. Según una tesis doctoral de la Universidad de Edimburgo, por cada gigavatio (GW) de energía solar se originan entre 14 y 29 igniciones al año. «Si no recuerdo mal, en España tenemos 32 GW de energía solar fotovoltaica, por lo que sólo queda hacer la multiplicación [entre 448 y 928 conatos de incendio al año]», señala Víctor Resco a ABC, quien incide en que «no conviene alarmar, pero al menos deberíamos estudiarlo y entender qué es lo que está pasando». El catedrático en Ingeniería forestal destaca otro problema derivado de sustituir los cultivos por instalaciones energéticas. «Cuando hay un incendio en las zonas rurales, los agricultores salen con sus tractores y, siguiendo las órdenes de los bomberos, labran los campos o el monte para crear cortafuegos. Cuando tenemos aerogeneradores o fotovoltaicas, nadie de la empresa que lo gestiona aparece por allí», denuncia.

Custodio del territorio

Y es que, como recogen los objetivos climáticos para 2040 de la Unión Europea, el habitante del mundo rural es también un «custodio del territorio». «Es un concepto que parece olvidado en España, pero una realidad sí, especialmente, cuando se dedican a la agricultura y la ganadería porque limpian los montes, los adecuan y son los primeros en dar una señal de alerta cuando hay un problema, como estos incendios», explica Diego Loras. «Es un concepto que habría que introducir en las políticas de inversiones porque es positivo para todo el país que la gente elija vivir en estas zonas, que se conviertan en custodios del territorio, y por eso hay que incentivarlo», añade.

Una idea en la que también incide Resco, quien desde la ingeniería forestal apuesta, para frenar estos incendios, por «crear paisajes en mosaico, es decir, alternar bosque viejo con joven, generar discontinuidades con zonas de baja carga de vegetación como olivos, viñedos o campos labrados, y en los lugares en que hay mucho cereal, combinarlo con el girasol», explica a ABC. Esto va a permitir «que los bomberos puedan apagar los incendios», porque el problema que hemos vivido estos días es que ahora «es muy complejo acceder a los focos, dado el exceso de vegetación, la intensidad del fuego y la longitud de las llamas, lo que convierte a estos incendios en inextinguibles».

Para los del "esto ha sido algo inaudito", "no se podía prever"...



Aquí un hilo con los artículos que he escrito en los últimos años @Conversation_E, advirtiendo sobre lo que hemos visto : — Víctor Resco de Dios (@rescodedios) August 30, 2025

Su estrategia, aunque mucho más amplia, parece alcanzable si se ponen los medios. La resume estos días en un artículo científico publicado en 'The Conversation'. Según explica, «en una primera aproximación se estima que el coste de poner en marcha estas medidas debería estar cerca de los 3.000 millones de euros, lo que podría suponer menos de la mitad de lo que llevamos este año gastado en extinción (extinguir cuesta unos 19.000 euros por hectárea)». Y una cantidad muy cercana a la que el propio Miteco ha invertido estos años en sus medidas del Reto Demográfico.

Con los testimonios de los afectados, los datos científicos y las opiniones de los expertos, quedan pocas dudas de que la principal estrategia para frenar los grandes incendios que han destruido el mundo rural este verano pasa por asentar y aumentar la población en esas zonas de la España vacía. Sin embargo, lejos de esa solución evidente, el Gobierno ha puesto el foco en las medidas para luchar contra el cambio climático. «Echarle toda la culpa al cambio climático nos despista del verdadero problema de la falta de población. La cuestión climática es un problema mundial que excede las competencias del país para solucionarlo, mientras que si ponemos el foco en el mundo rural sí que podemos encontrar las soluciones a nivel local», comenta Loras.

Frente a la emergencia vivida estos días, el Gobierno ha respondido prometiendo un Pacto de Estado para la mitigación y adaptación a la Emergencia Climática, mientras que el principal partido de la oposición presentó un plan de Ayuda, Recuperación y Prevención para el Medio Rural y Forestal. Queda todo en manos de PSOE y PP. Vista la realidad, no conviene ser muy optimista. Un sólo dato como prueba. Tras ser requerido por este diario para valorar los datos de este reportaje, la escasa estructura que mantiene en verano ha impedido que el Miteco diera una respuesta a las preguntas de ABC. Mientras, el PP, después de su remodelación el pasado junio, ha postergado para septiembre el nombramiento de una persona de su ejecutiva que se ocupe del Reto Demográfico. Así que es muy probable que, una vez llegue el otoño, y las cenizas de los incendios se conviertan en un símbolo del olvido del mundo rural, la urgencia de una respuesta quede opacada por otros problemas y retorne el silencio sobre una España cada vez más vacía.