Feijóo propone crear un registro nacional de pirómanos para atajar los incendios intencionados

El PP va remitir a las Cortes Generales un plan con 50 medidas de «respuesta integral» a los incendios

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido este lunes ante los medios de comunicación tras la reunión del Comité de Dirección de la formación de este lunes para anunciar que los populares remitirán de inmediato, tanto a las Cortes como al Gobierno, ... un 'Plan Integral de Ayuda, Recuperación y Prevención para el Medio Rural y Forestal' de cara a futuros incendios integrado por 50 medidas. Entre ellas, destaca Feijóo dos: por un lado, la creación de un registro nacional de pirómanos para «atajar radicalmente los incendios voluntarios e intencionados»; y por otro, establecer criterios objetivos y transparentes para la movilización de todos los recursos de las administraciones públicas bajo el liderazgo de profesionales con acreditada experiencia. Esta última propuesta, en aras a «garantizar rapidez, coordinación entre Estado y autonomías o municipios, y seguridad para los ciudadanos».

