Feijóo propone crear un registro nacional de pirómanos para atajar los incendios intencionados

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido este lunes ante los medios de comunicación tras la reunión del Comité de Dirección de la formación de este lunes para anunciar que los populares remitirán de inmediato, tanto a las Cortes como al Gobierno, ... un 'Plan Integral de Ayuda, Recuperación y Prevención para el Medio Rural y Forestal' de cara a futuros incendios integrado por 50 medidas. Entre ellas, destaca Feijóo dos: por un lado, la creación de un registro nacional de pirómanos para «atajar radicalmente los incendios voluntarios e intencionados»; y por otro, establecer criterios objetivos y transparentes para la movilización de todos los recursos de las administraciones públicas bajo el liderazgo de profesionales con acreditada experiencia. Esta última propuesta, en aras a «garantizar rapidez, coordinación entre Estado y autonomías o municipios, y seguridad para los ciudadanos».

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN)

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estáis suscrito, inicia sesión