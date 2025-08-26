Feijóo lanza su propio plan antiincendios frente al Pacto de Estado de Sánchez

Burla», «cortina de humo», «huida hacia delante». El Partido Popular dio así portazo abiertamente al Pacto de Estado para hacer frente a la «emergencia climática» que Pedro Sánchez anunció desde Galicia el pasado 17 de agosto cuando el presidente del Gobierno hizo a bien interrumpir ... sus vacaciones privadas en Lanzarote para reaparecer en plena ola de incendios que asolaban -y asolan- la península desde principios del mes de agosto y especialmente la mitad Oeste.

Un gran acuerdo entre PSOE y PP con pocas opciones de prosperar, dados los pocos antecedentes existentes en los últimos años, que el Gobierno pretende impulsar durante los próximos meses con la Conferencia de Presidentes de finales de año en Asturias como horizonte. Por el momento, tan sólo se conoce que el líder del Ejecutivo presidirá hoy la Comisión Interministerial de Cambio Climático y la Transición Energética, un grupo de trabajo que él mismo anuncio para desarrollar el contenido del pacto, pero que lleva creado desde el año 2018.

Ahora, y para hacer frente a una propuesta del Ejecutivo central que consideran «tacticista», Alberto Núñez Feijóo se adelanta a Sánchez y presenta su propio plan antiincendios con hasta cincuenta medidas destinadas reconstruir los municipios afectados, proteger a sus ciudadanos, potenciar ayudas para el mundo rural y prevenir nuevos «desastres» que prevé remitir a las Cortes Generales en las próximas semanas para su aplicación a medio plazo. «Hemos presentado un plan antes que el Gobierno», se jactó ayer el presidente del PP.

Pese a la declarada intención de Feijóo de no «enzarzarse en broncas partidistas» ni en el «y tú más», la exposición de su nueva hoja de ruta contra los incendios, adquirió ciertos tintes personales entre el líder de la oposición y el presidente del Gobierno cuando Feijóo presumió también de haber visitado los incendios, pedido el despliegue de todas las unidades del Ejército y la activación de las ayudas europeas «antes que Sánchez».

Feijóo compareció ayer en rueda de prensa en la sede nacional del partido tras la primera reunión de la dirección a la vuelta de un parón estival entre comillas. «Frente a un Ejecutivo paralizado políticamente, sumido en la inacción y llegando tarde, desde el partido mayoritario de España, no vamos a perder el tiempo», dijo. Dicho y hecho. A la petición de comparecencias de los ministros de Defensa (Margarita Robles), Interior (Fernando Grande-Marlaska), Transición Ecológica (Sara Aagesen) y Agricultura (Luis Planas) en el Senado, que habrán de rendir entre hoy y el viernes en el Senado sobre su gestión de las llamas (para lo cual ha habilitado el PP el mes de agosto la Cámara Alta) y también a la de Sánchez para que haga lo propio en el Congreso de los Diputados a cuenta de los casos de corrupción que cercan a su entorno más próximo, se une ahora esta lista de 50 propuestas para paliar futuras crisis de incendios forestales.

El líder del PP defiende que sus barones trabajasen «hasta la extenuación» frente a la «falta de compromiso» del Ejecutivo

Del medio centenar de medidas de su 'Plan Integral de Ayuda, Recuperación y Prevención para Medio Rural y Forestal', Feijóo hizo especial énfasis en dos de ellas. Por un lado, en la creación de un registro nacional de pirómanos para «atajar radicalmente los incendios voluntarios e intencionados», que conllevará la obligatoriedad de que utilicen pulseras telemáticas de localización como las que puedan llevar los reclusos de tercer grado o los agresores machistas. Se refirió en realidad Feijóo a los incendiarios (aquellos que provocan incendios de forma deliberada por interés, maldad) y no a los pirómanos (poseedores de un trastorno mental caracterizado por la necesidad de provocar incendios de manera deliberada y sin una motivación).

Por otro lado, abogan los populares por «establecer criterios objetivos y transparentes para la movilización de todos los recursos de las administraciones públicas bajo el liderazgo de profesionales con acreditada experiencia». Esta última propuesta, en aras a «garantizar rapidez, coordinación entre Estado y autonomías o municipios, y seguridad para los ciudadanos». También apuestan por el refuerzo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ejército, con la creación de nuevos batallones.

Exenciones a damnificados

De cara a la reconstrucción, propone Génova medidas tales como el alojamiento digno a los damnificados y la puesta a disposición de medios de extinción adicionales; el refuerzo de seguridad en las zonas temporalmente evacuadas para evitar robos; ayudas a la alimentación de ganado, al abastecimiento de agua y a la reposición de reses; o la aprobación urgente de un paquete de ayudas por daños personales, destrucción o daños en enseres de primera necesidad, vivienda habitual y establecimientos.

Entre las propuestas que afectan al Gobierno central, la exención temporal de impuestos municipales y autonómicos para las localidades y empresas afectadas; la también exención de impuestos e intereses a las ayudas y préstamos concedidos para «no hacer caja con la tragedia»; y la creación de un teléfono de consulta y tramitación de ayudas y, en caso necesario, oficinas móviles comarcales para ayudar a la tramitación de las mismas.

El PSOE acusa a Feijóo de practicar «la táctica del Ventorro» para no asumir responsabilidades, aunque tengan las competencias

Y así hasta cincuenta iniciativas que responden a la «falta de planificación y compromiso en los primeros días de la emergencia», pero también de iniciativa por parte del Estado a la hora de movilizar unos medios «que tiene, pero que no utiliza», denunció Feijóo, quien ayer indicó que Sánchez aún no le ha llamado pese a haberle ofrecido hace días un Pacto de Estado. A juicio del líder de la oposición, es «obvio que, a estas alturas, el Gobierno central ha fallado en su prevención», además de haber llegado «tarde y a rastras» al despliegue de medios». Porque, añadió, «la competencia es de la comunidad, pero el despliegue de medios nacionales e internacionales le corresponde exclusivamente al Gobierno de España». «No pedimos demasiado, sólo sentido común», zanjó Feijóo, al tiempo que invitó al presidente y a sus ministros, especialmente a Robles, a asumir ahora las responsabilidades que les corresponden. De sus barones dijo en cambio que llevan semanas trabajando «hasta la extenuación».

La respuesta del PSOE

Tras escuchar las críticas de ayer del presidente del PP, el PSOE, fuentes socialistas se desquitaron con Feijóo acusándole de «estar empeñado en que los suyos no asuman ninguna responsabilidad, aunque tengan las competencias» de prevención y extinción de incendios. A juicio del PSOE, el líder popular ha efectuado con los incendios «la táctica del Ventorro en todo su esplendor» porque «es un candidato fallido, que despliega su política sucia ante cualquier revés que se encuentra en su desarbolada carrera hacia ninguna parte».