Sánchez insiste en la necesidad del pacto de Estado por la emergencia climática en su visita a Asturias

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha vuelto a insistir en la necesidad de un pacto de Estado que prevenga los efectos de la emergencia climática en su visita a las zonas afectadas por los incendios en Asturias. A pesar de haber recibido numerosas críticas por proponer esta medida por parte del Partido Popular (PP) -que recuerda que ya propuso lo mismo en la ola de incendios del 2021 y la considera una «cortina de humo»-, el líder del Ejecutivo cree que es necesaria para que la prevención y actuación contra las crisis por el cambio climático «trascienda las legislaturas» y «dure más que cuatro años». Además, para allanar el camino al pacto de Estado, ha anunciado la creación de una comisión intermisterial de cambio climático.

El jefe del Gobierno ha visitado Degaña, en el Principado de Asturias, para valorar la situación de los incendios en la zona. Por primera vez en sus tres visitas a los territorios afectados, ha pisado tierra quemada junto a tres compañeros de partido: Adrián Barbón, presidente de Asturias; Adriana Lastre, delegada del Gobierno en el Principado; y Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior.

En visitas a Galicia, Castilla y León y Extremadura, todas gobernadas por el Partido Popular, Sánchez recibió criticas por parte de los líderes autonómicos por la falta de medios desplegados por parte del Ejecutivo en los territorios y la escasa coordinación. Adrián Barbón, por su parte, ha agradecido los medios desplegados por el Estado: «las BRIF del Miteco y los militares de la UME». Estos, según ha confesado, han trabajado de manera «coordinada» y que el apoyo del Gobierno ha sido «fundamental» para combatir los incendios. «Las comunidades tenemos nuestras competencias, pero hay que ejercerlas de manera coordinada», ha recordado.

Tras esto, Sánchez ha comenzado su comparecencia. Como innovación, la habitual camisa verde que ha utilizado en sus visitas a la zonas afectadas ha sido hoy sustituida por una de color rosa, siendo esta una de las únicas diferencias frente a las pasadas citas en las áreas calcinadas. El líder del Ejecutivo se ha centrado, de nuevo, en las competencias de las comunidades autónomas, la declaración de zonas catastróficas, los medios desplegados y la creación de medidas que duren «más que una legislatura».

«Tenemos que hacer una apuesta que trascienda las legislaturas y que por tanto la emergencia climática y las políticas vinculadas con la emergencia climática sean políticas de estado como hicimos también con otros muchos ámbitos de nuestra convivencia», ha vuelto ha recordar, prometiendo tras ello que trabajarán para en esto durante los «próximos meses y años».

A pesar de los anuncios de medidas de prevención contra los incendios y que trasciendan las legislaturas, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ya propuso en diciembre la creación de una ley para mejorar la respuesta ante incendios. La propuesta, que tuvo lugar en la Conferencia de Presidentes de Santander, se basaba en la creación de una Secretaría de Estado de Emergencias y una Ley de Coordinación de Servicios de Extinción de Incendios. Ayuso incidió en la importancia de la respuesta eficaz ante las emergencias como los incendios, con el objetivo de reforzar «los sistemas de prevención, mando y coordinación del Estado ante catástrofes de interés nacional».

Como ya hizo en Extremadura, ha vuelto a confirmar que el Consejo de Ministros procederá a la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil las áreas arrasadas por los incendios en distintas comunidades autónomas. En este sentido, ha pedido a «los alcaldes y las alcaldesas» ayuda para «tener la mayor información cuanto antes y saber exactamente cuál es la dimensión» de las áreas afectadas. Tras ello, podrán llevar a cabo «la valoración económica de la catástrofe que estamos sufriendo este mes de agosto» y que se pueda proceder «cuanto antes» a la reconstrucción.

Por último, ha anunciado la creación de una comisión interministerial de cambio climático. Esta servirá para conseguir con más facilidad el pacto de Estado que involucrará a «todas las instituciones». Esta comenzará el próximo martes, mismo día que se procederá a catalogar como zona catastrófica los territorios afectados, e involucrará al Ministerio del Interior, liderado por Marlaska, y a la cartera de Aagesen, el Ministerio para la Transición Ecológica.

Sánchez ha finalizado defendiendo, como ya ha hecho en varias ocasiones, que es necesario «redefinir todos los aspectos vinculados con la mitigación y la adaptación al cambio climático» debido a lo ocurrido este verano en España con «temperaturas históricas» como las vividas en Asturias.