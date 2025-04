Salvador Fuentes: «Tenemos que regenerar las aguas de La Colada y es un desafío muy grande»

Pasado el tiempo del acoplamiento y el aterrizaje, Salvador Fuentes abre el melón de otra crisis con la llegada del virus del Nilo sin soltarse del problema del agua, uno de los principales que sigue teniendo la provincia y que ha puesto en jaque hasta Emproacsa. Aunque queda mucha tarea por hacer, reflexiona, en los dos años de tope que, como peor escenario, hay de reservas en el Norte por la lluvia de Semana Santa. Pero en el Sur, las cosas no están mejor. Hay autocrítica: la tardanza en la ejecución del presupuesto y la falta de agilidad normativa.

-Acaban de anunciar un plan de choque contra el virus del Nilo tras el primer caso en La Rambla. ¿Cuándo y cómo se va a poner en marcha?

-El tiempo que nosotros pongamos en marcha el expediente para contratar a la empresa que va a fumigar. Son trabajos orientados por la Dirección General de Salud Pública que es la que lleva el estudio e impacto de este virus en toda Andalucía. El presidente de la Junta nos ha pedido implicación a todas las diputaciones porque es un problema de todos. El mosquito no está empadronado en ningún municipio. Por eso tenemos que intentar convencer a todos los ayuntamientos para que dentro del control de plagas entre el mosquito del virus del Nilo. Bien por refugio o bien por larvas, el insecto puede durar dos semanas, y aunque sólo el 1% de los casos acabe hospitalizado, está ahí; ya el 80% de los casos es asintomático. Tenemos seis trampas y debemos incrementar la vigilancia y que cada término municipal sepa los sitios potenciales de riesgo. Vamos a hacer también una campaña de concienciación en todos los colegios de la provincia.

Virus del Nilo

-¿Cuáles son las zonas en las que se va a fumigar?

-Esto es anual. El periodo de amenaza concluye en octubre y noviembre, según las lluvias. En otoño es cuando hay que combatirlo y donde diga la Junta de Andalucía, actuaremos. Salud Pública tiene sectorizado el mapa, pero los focos son dispares: desde una piscina que no se controla hasta aguas residuales o parcelaciones incluso. Queremos unos criterios preventivos para divulgarlos. En el caso de La Rambla, Puente Genil y Montalbán tienen perfectamente localizados los puntos de riesgo. Se está muy pendiente también del tema de la ganadería.

-¿Cuánto le va a costar este plan extraordinario a la Diputación?

-Hablamos de una actuación en toda la provincia y durante un año para que esta empresa que vamos a contratar actúe según el criterio de Salud Pública. Cuando tengamos esos datos armaremos el expediente y sabremos cuánto va a costar. Los ayuntamientos tienen que aportar fondos y nosotros estaremos ahí apoyando. Además es curioso que en la propagación depende de cada zona, se expande un tipo de mosquito u otro.

«Sierra Boyera tiene dos años y medio de agua, el tiempo que tenemos para hacer lo que tenemos que hacer»

-Pasamos a otra crisis, la del agua. La subdelegada del Gobierno dijo en estas páginas hace días que el problema ahora en el Norte es la calidad del agua, no la cantidad...

-No comparto ese criterio. No fuimos nosotros, sino la ministra, el secretario de Estado y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y hay hasta un video, los que han venido hablando del enlace de Puente Nuevo y Sierra Boyera; según los técnicos de Confederación, de manera urgente. Y luego la conexión fallida entre La Colada y Sierra Boyera por la incomparecencia de la Junta de Chaves. En 2022, la Confederación planteó a todos los alcaldes conectar de urgencia Puente Nuevo y Sierra Boyera, y en veinticuatro horas cambiaron de opinión.

-¿Dónde está el problema?

-Hombre, tenemos que regenerar las aguas de La Colada, lo cual es un desafío muy grande. Hay que renovarlas, hablar con la Confederación del Guadiana para intentar armar un plan para usar esas aguas con absoluta normalidad, pero como están ahora mismo, un plan de choque no serviría. Y aquí necesitamos que se desbloquee el tendido eléctrico de Los Pelayos, que seguimos sin tener autorización para mejorarlo y asegurar la conexión provisional que se realizó y que gripó los motores. También seguimos con el objetivo de crear una potabilizadora de última generación con un coste de 8 millones: agrandar el tratamiento del agua, no mejorar la potabilización que ya se ha hecho en Cuartanero y la clorificación por flotación. Hay que plantearse los tres pantanos conectados.

-Le exige entonces al Gobierno que cumpla con lo dicho sobre conectar Puente Nuevo y Sierra Boyera...

-Por eso discrepo de la subdelegada, no se puede decir antes una cosa y ahora otra. Insisto en el doble discurso: a los alcaldes les dijeron que con La Colada y Sierra Boyera era suficiente. Antes que era urgente enlazar Puente Nuevo. Es legítimo que los vecinos del Norte puedan usarlo, porque han sufrido mucho por la falta de previsión y porque no hemos estado a la altura de las circunstancias los gobiernos de turno.

Los tres pantanos

-Ha citado un plan de actuación para regenerar las aguas de La Colada. La Junta acaba de licitar las obras finales de la red secundaria del pantano que durarán algo más de un año. Cualquier vecino del Norte pude preguntarse, ¿cuándo va a estar buena y óptima el agua de ese pantano para que llegue al grifo?

-Un año o año y medio. El margen de maniobra que nos dio el cielo cuando estábamos trabajando, y lo digo así. No podemos confiarnos ni entrar en dinámicas de despilfarro. Sierra Boyera tiene dos años o dos años y medio de agua, y es ese tiempo el que tenemos para hacer todo lo que tenemos que hacer. Y esto, en el peor de los escenarios de que no llueva. En ese plazo tiene que estar lista la conducción de La Colada y la estructura de potabilización de Sierra Boyera. Esos son nuestros deberes. Y lo haremos en colaboración con las confederaciones, y sin olvidar la opción de Puente Nuevo.

«La situación en el Sur es crítica. Trescientas incidencias en un año, tuberías obsoletas, vamos a invertir 23 millones»

-¿Quién va a financiar la segunda fase de la 'superpotabilizadora' de Sierra Boyera?

-Estamos trabajando con el Ministerio de Transición Ecológica, con la Confederación... El proyecto de ampliación está haciéndose por el órgano de cuenca. Nosotros tenemos en el presupuesto de Diputación los recursos suficientes para asumir el coste a unas malas. No creemos que tengamos que llegar a ese extremo porque confiamos en la colaboración del Gobierno. Pero si tenemos que prescindir de otros proyectos en la Diputación para hacerlo, lo haremos.

-¿Hasta qué punto es complicada la situación hídrica en el Sur?

-Crítica. Trescientas incidencias en un año en las conducciones. Unas tuberías obsoletas, de 40 ó 50 años que necesitamos renovarlas, y ensancharlas y cambiar sus materiales. Hablamos de casi 25 kilómetros. Abastecemos a 250.000 habitantes captando desde el pantano de Iznájar. Lo haremos en dos fases con un presupuesto aproximado de 23 millones. La primera fase la adjudicaremos en octubre, en torno a 8 ó 9 kilómetros, con un coste de 9,5 millones. Y la segunda, 11,5 millones. Hay que actualizar los proyectos. Esto va a tranquilizar mucho los escenarios de incidencias. Somos la diputación andaluza que surte de agua a más habitantes. Yo sé que poner tuberías no es muy atractivo electoralmente, pero ahora sí votan las tuberías. Y hemos visto las caras de los vecinos del Norte de Córdoba, y es una alegría haber resuelto esos problemas. No podemos sufrir más como lo hemos hecho ahora. El problema del agua o la energía es estructural. Ahora mismo manejamos unas estimaciones en el plan hidrológico de la provincia de Córdoba de unos 100 millones de euros que hay que invertir en cuatro o cinco años.

-Esas son las necesidades de infraestructuras hídricas que tiene Córdoba ahora mismo bajo competencia de ustedes...

-Así es, y vamos a intentar llegar en este mandato con ayuda del Ministerio, que si ayuda a Jaén, también tiene que ayudar a Córdoba. La Junta de Andalucía se está involucrando con 176 millones que lleva sobre depuración. Y ahora nos queda la regeneración, que es el otro paso futuro para completar el ciclo integral del agua.

-¿Cómo va a terminar Emproacsa este ejercicio 2024 después de que los números apuntaran quiebra?

-Las pérdidas van a ser muy ajustadas, el control de daños está calculado, y los fondos propios garantizan evitar la quiebra -venía de casi 20 millones de pérdidas- y con un escenario de inversión histórico. Pasa igual con Epremasa, van a ser dos empresas muy importantes cuando acabe el mandato porque tienen mucho futuro por lo que hacen. Ya tenemos comprometida una subvención de 17 millones de euros en la planta de Montalbán por parte de la Junta de Andalucía para un proyecto de sostenibilidad. Van a ser dos empresas modélicas. Y vamos también con el quinto contenedor. Este 2024 hemos hecho un esfuerzo fiscal mayor para cuadrar las cuentas, íbamos abocados a 7 millones de pérdidas.

-¿Cuánto les va a costar poner el quinto contenedor en casi toda la provincia?

-Los cálculos que tenemos son en torno a 5 millones de euros. Y eso tenemos que cumplir con la normativa vigente y hacer números, pero ya hemos salido de una situación preocupante.

-¿Y el resto de empresas y organismos, cómo se encuentran?

-Bien. El Consorcio de Bomberos ha salido de una situación laboral muy preocupante de catorce años y la paz social está garantizada. Los bomberos de la provincia de Córdoba están en una situación normalizada aunque hay cosas pendientes. Hay que presumir de ellos porque son los mejores. Respecto a Hacienda Local se ha mejorado mucho la atención al ciudadano, que adelanta 120 millones a los ayuntamientos a principios de año. En cuanto a Turismo igual. Si me preocupa algo en estos momentos es la capacidad de ejecución que tenemos, no de pago a proveedores porque estamos en plazos muy buenos gracias al sistema de trabajo de Eprinsa, sino ejecutar con más agilidad.

Agilidad en la ejecución del gasto

-¿Y dónde está el embudo?

-En la producción de los expedientes, en las grandes obras. Necesitamos más recursos técnicos. Una cosa es el presupuesto y otra su ejecución. Es un hándicap global en el ámbito local. Es muy farragosa, garantista y transparente, pero tiene que ser más ágil. Y al final vienen los remanentes.

-Ha citado el turismo. ¿Ha cambiado su opinión sobre este área desde que llegó hasta hoy sobre cómo se gestionaba en esta casa?

-Hay otra manera de plantearse las cosas. Tenemos que ir a un turismo de calidad, saber dónde somos atractivos y dónde no; adaptarnos a un movimiento que revisa el modelo turístico. No podemos pelear con otras ciudades que van muy por delante pero sí podemos aprender. En la Semana Santa se ha hecho un esfuerzo grande por competir con Málaga y Sevilla. La Diputación aquí debe poner en valor el mosaico de realidades que hay en la provincia en materia cofrade, con Cabra, Baena, Lucena, Priego, Puente Genil, Pozoblanco... Debemos seguir vendiendo Córdoba de manera conjunta. Por ejemplo, la ruta de los castillos, el esfuerzo que hacemos en mejorar ese patrimonio como otra singularidad nuestra.

«Si me preocupa algo en estos momentos es la capacidad de ejecución que tenemos del presupuesto; hay que ejecutar con más agilidad»

-También hace un año me decía que la Diputación no podía ser un cajero automático, pero ustedes no han dejado de apoyar las mismas ferias y eventos que los anteriores responsables...

-Cuando yo me refería a cajero automático lo hacía a los ayuntamientos. Que, por cierto, en este punto le digo que la financiación catalana nos hace un daño tremendo al municipalismo además de romper la solidaridad y cohesión social. Yo no puedo tener un presupuesto y volcarlo al ayuntamiento, porque lo que tenga que ejecutar y gestionar se lo doy a ellos, vaciamos el contenido de las diputaciones que a través de la economía de escalas sería imposible dar estos servicios. Ese es el vicio perverso que le achaco al anterior gobierno socialista: no ejecuto y reparto los remanentes a los ayuntamientos. Entonces los ingresos que nos da el Estado me dirá que para qué estamos aquí. Esto es otro problema estructural.

-¿Qué nos puede anticipar de las ordenanzas fiscales y los presupuestos para 2025?

-Va a haber muy pocas novedades. En cuanto a presión fiscal va a haber pocas novedades, no soy persona de subir impuestos...

-Bueno, este ejercicio sí que hubo una buena subida de agua y basura...

-Cuando sea necesario y urgente. No va en nuestra filosofía pero la responsabilidad exige adoptar medidas impopulares. Va a haber subidas en el agua para seguir equilibrando cuentas, muy ajustadas. Por debajo del 5 por ciento.

-Y los presupuestos...

-Muy similares a los del año pasado. Una línea de inversiones muy grandes en materia de agua y basura. Vamos a reforzar servicios como Carreteras con los planes provinciales. Pero digo lo mismo, tenemos que ejecutar los planes provinciales.

-Otro tema que ya estuvo en su investidura fue la despoblación. En el último año, según el INE, Córdoba ha sido la provincia de España que más habitantes ha perdido. Sigue siendo un aspecto convertido en mantra político, presente pero sin concretar. ¿Con qué medidas reales y precisas se puede ir atajando este problema?

-Garantizar las oportunidades y para ello se tiene que generar un escenario de emprendimiento y que pueda fijar población al territorio. Tenemos que tener servicios de calidad, pero sobre todo, generar oportunidades. Hay que ir a los grandes polos de desarrollo y sus áreas de influencia. El Guadiato puede despuntar si no cometemos los errores de los fondos Miner que se cometieron, y muy grandes. Ahora son los fondos de Transición Justa. En los Pedroches hay un elemento tractor como Covap, con quince mil socios. La zona Sur tiene en la Subbética polos ejemplares: Lucena, Puente Genil, Cabra, Rute, Priego... Tenemos que adaptar nuestros polígonos al nuevo reto de la logística. Nos hemos encontrado ayuntamientos bloqueados por no tener suelo industrial, y mucha culpa ha tenido la Diputación que debía haber ayudado más con Grupo Cinco. Si no contribuimos a generar esas oportunidades, la población se va. Necesitamos agua, luz, corredores logísticos, y ha habido casos de empresas muy importantes que no han podido desarrollar sus proyectos por esta falta de servicios básicos.

-¿Hay novedades respecto a las alegaciones que presentaron al nuevo planteamiento de redes de distribución energética?

-Ninguna y me sorprende que la subdelegada no pusiera el foco en este tema. Tenemos que garantizar la 'y' griega en el Norte para afianzar inversiones. Insisto, hubo un caso muy importante que no pudo ubicarse en el Guadiato por este problema de red eléctrica que existe. Con los fondos de Transición Justa si queremos cambiar la situación de esta cuenca, sin luz no hacemos nada. En esta comarca hay alto nivel de depósitos pero la gente joven se ha ido. Y en el Sur tenemos la subestación de Cabra, hay que reforzarla para potenciar esas oportunidades.

«El caso de la A-81 es el claro ejemplo de lo que es el modelo Sánchez: nos ha engañado a todos»

-¿No le parece que va lenta la Autovía del Olivar, porque podría ser también un buen impulso para la Subbética?

-Sin duda. Es un déficit y una deuda pendiente de la Junta de Andalucía con Córdoba, como la N-432 o como la A-306 de conexión con Jaén. El caso de la A-81 es el claro ejemplo de lo que es el modelo Sánchez, nos han engañado a todos. Ahí se nos van los costes de oportunidades con todas estas carreteras. Hay falta de voluntad política y que busca el recurso al engaño.

Plaza de la Diputación

-Han empezado a trabajar de manera técnica con la mejora de los Colegios Provinciales del Parque Figueroa. ¿Veremos este proyecto terminado de aquí al final del presente mandato?

-Los tres edificios es imposible, porque el tercero está cedido a la Junta por diez años. Los otros dos sí. En uno irán todas las empresas públicas más un servicio completo de seguridad, incluyendo Bomberos, Protección Civil y el Infoca para prevención y extinción de incendios. Y la otra torre será para los servicios de la Diputación, con buenas comunicaciones, y recuperando el solar delantero urbanísticamente. Con diseño modelo entidad financiera y homogéneo, reduciendo espacio. Vamos a replantearnos también el Instituto de Bienestar Social, porque no puede estar en la Judería y trasladarlo al Parque Figueroa.

-¿Y cómo va a resolver, finalmente, el tema del aparcamiento de la sede del Palacio de la Merced?

-La idea va a ser muy atractiva y esperamos que esté cerrada antes de final del año. Va a haber una plaza abierta, polivalente y un aparcamiento subterráneo sin afectar a los restos arqueológicos y en algunas zonas, que ya contamos con el visto bueno de Cultura. Buscaremos un muro perimetral no tan duro, algo más flexible. No el mamotreto planteado al principio, que corregimos.