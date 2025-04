Pedro Oropesa, alcalde de Benacazón: «Somos los los grandes olvidados de España con la A-49 abandonada y la SE-40 sin terminar»

La localidad sevillana de Benacazón, en la que viven casi 8.000 personas, es una de las más afectadas por el colapso de los fines de semana de la A-49, la autovía une Sevilla y Huelva. «Las colas kilométricas suelen llegar hasta las salidas ... de Umbrete y Bollullos de la Mitación y es algo inaudito que llevemos así desde hace tantos años sin que el Ministerio de Transportes haga nada », destaca Pedro Oropesa, su alcalde. «El tercer carril es una reivindicación histórica de nuestro pueblo que se incluyó en los últimos presupuestos de Rajoy con una partida de 500.000 euros para la redacción del proyecto y de varios millones de euros para su inicio. Y no se ha hecho nada al respecto salvo trasladar de un punto kilómetrico a otro porque no se ha completado. En los últimos Presupuestos Generales del Estado también se contemplaban inversiones para el enlace con Huévar del Aljarafe y otras actuaciones que no se han llevado a cabo al no aprobarse«.

Para la economía y la movilidad de los habitantes de Benacazón, el tercer carril es una necesidad estratégic. «En una vía de 123 kilómetros sólo se ha desdoblado en tres carriles el 25 por ciento de su recorrido. Y todos nuestros vecinos y los de esta comarca se sienten impotentes ante ese intensísimo tráfico diario de la A-49 que se acentúa enormemente con el buen tiempo que este año arranca precisamente este fin de semana y que empuja a muchos sevillanos a visitar las playas onubenses. Saliendo de Benacazón ya se vuelve a los dos carriles y el problema se centra allí«. Otra de las cosas que reivindica el alcalde de Benacazón es el adecentamiento de la vía. «Esto es muy urgente porque la carretera sigue degradándose ya que no se hace el mantenimiento correspondiente ni se invierte nada. No creo que haya muchas vías en Andalucía con más densidad de tráfico que la A-49,de lunes a viernes en dirección a Sevilla y los fines de semana en dirección a Huelva«. Oropesa recuerda que los domingos por la tarde, la Dirección General de Tráfico habilita un carril en dirección a Sevilla a costa de quitarle uno en dirección a Huelva. «Esta solución de emergencia, que lleva poniéndose en práctica desde hace muchos años, produce atascos en dirección a Huelva, que se queda con un solo carril. Además, el tercer carril habilitado conduce directamente a Sevilla y no permite tomar ninguna salida a ningún pueblo de la zona», destaca. Oropesa admite que en su pueblo se sienten discriminados. «Las inversiones no llegan a la provincia de Sevilla y sí a otros sitios. Somos los grandes olvidados de España, con la SE-40 sin terminar desde hace más de una década, y con el lamentable estado de la A-49. Lo único que se ha hecho en estos últimos años es la conexión con Espartinas. Se está regando de inversiones a otros territorios pero a Sevilla no le cae nada«, dice.

