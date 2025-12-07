Stefan Mathesius, analista financiero alemán: «En España veo a mucho principito que se queda en casa de los padres hasta los 40 años»

El ingeniero alemán y analista financiero Stefan Mathesius vino a Sevilla por primera vez hace 25 años con una beca Erasmus y aquí conoció a una joven sevillana con la que acabaría casándose y formando una familia numerosa. Aunque tuvo oportunidades de trabajar en Madrid, ... Barcelona y otras grandes capitales europeas donde podría haber elevado su carrera profesional a otro nivel, decidió quedarse en Sevilla canalizando inversiones en sectores estratégicos desde la Agencia para la Transformación y el Desarrollo de Andalucía, dependiente de la Junta.

-El sistema educativo no atraviesa en Andalucía -ni en el resto de España- por su mejor momento. Y muchos empresarios se quejan de que no encuentran personal capacitado. ¿Esto se percibe desde fuera?

-Yo percibo un gran problema de abandono escolar y hay mucha gente que se queda fuera del mercado laboral. Aunque no sé las cifras exactas, mi percepción es que se trata de un porcentaje de la población activa mucho más alto que en otros países. Y luego sólo sirven para la franja más baja del mercado laboral y muchos no son recuperables. Para mí es un tema cultural, aparte del sistema, porque veo también que hay un problema de educación de las madres . Porque yo creo que hay muchos principitos en la familia que se quedan hasta los 40 años en casa de sus padres y no tienen estímulo para salir. También hay problemas de vivienda por los alquileres y no hay proyección laboral para esa franja de población. Prefieren quedarse en la casa familiar ganando mil euros al mes que irse lejos a trabajar teniendo que pagar un alquiler. Las ayudas sociales también influyen en esto y no estimulan esta independencia. Cuando llegué a Sevilla, apenas había ayudas sociales. Esto ha cambiado y ahora hay mucha más protección social.

-¿Es toda una generación la que se puede perder?

-Sí, son muchas personas. Creo que es un problema muy grande y hay mucho capital humano desperdiciado.

-Usted es alemán y el concepto de familia en países como España o Italia no es el mismo que en Centroeuropa.

-Yo creo que esto también está cambiando. Tras la II Guerra Mundial, en Alemania y otros países la gente tenía que moverse para buscarse la vida. Ahora hay mucha más ayuda social. Es difícil acompasar este cambio social con la educación y la vida laboral.

-¿En Alemania con qué edad se van los jóvenes de casa?

-Con 18 ó 19. Yo me fui con esa edad.

-¿Allí el problema de la vivienda es tan grave como en España?

-Ha subido mucho el precio del alquiler pero no tanto como aquí. Y el mercado del alquiler funciona diferente que en España donde el 80 o el 90 por ciento de la gente vive en un piso en propiedad. En Alemania el número de propietarios no llega al 50 por ciento. El mercado de alquiler en mi país es mucho más grande pero también tiene sus desventajas.

-¿Percibe también siendo alemán que cada vez más sevillanos están desarrollando una cierta fobia a este turismo masivo que se ha apoderado del casco histórico de la ciudad?

-Sí, lo percibo. Yo no vivo en Santa Cruz ni el centro, pero algunas veces tengo visitas de Alemania a las que atiendo allí y es horroroso. Todo está lleno de tiendas de souvenirs pensados para guiris y ha desaparecido el comercio tradicional, por lo que muchos vecinos han tenido que irse de allí. Y casi todo son apartamentos turísticos.

-¿Esto es un fenómeno sevillano o ha pasado también en otras ciudades de países menos turísticos como Alemania?

-Allí ha pasado pero no tanto. Pienso, por ejemplo, en Munich. Aquí es todo el centro de la ciudad, como ocurre en Venecia y en Florencia. En Madrid hay mucho turismo pero no se nota igual porque no está tan concentrado en el centro. En Sevilla es todo bastante extremo.

-¿Hay alguna manera de gestionar los flujos turísticos para que este problema no vaya a más?

-Es muy difícil descentralizarlo pero en Córdoba los edificios son baratísimos en el centro comparados con Sevilla. Allí el metro cuadrado no pasa de 2.000 euros y aquí está al doble. O más. Y me pregunto por qué todos los turistas duermen en Sevilla, Málaga o Granada, y no más en Córdoba.