Última hora
La Guardia Civil investiga un posible asesinato machista en una vivienda en El Viso del Alcor

entrevista

Stefan Mathesius, analista financiero alemán: «En España veo a mucho principito que se queda en casa de los padres hasta los 40 años»

El jefe del Área de Innovación de la Agencia para la Transformación y Desarrollo de Andalucía recuerda que en Centroeuropa los hijos abandonan el hogar familiar con 18 ó 19 «y ya no vuelven»

«Me robaron el primer día que llegué a Sevilla pero me enamoré de la ciudad y me quedé»

«Cuando llegué a Sevilla hace veinte años, casi todos los andaluces querían ser funcionarios«

Stefan Mathesius en la Agencia de Transformación y Desarrollo de Andalucía
Jesús Álvarez

El ingeniero alemán y analista financiero Stefan Mathesius vino a Sevilla por primera vez hace 25 años con una beca Erasmus y aquí conoció a una joven sevillana con la que acabaría casándose y formando una familia numerosa. Aunque tuvo oportunidades de trabajar en Madrid, ... Barcelona y otras grandes capitales europeas donde podría haber elevado su carrera profesional a otro nivel, decidió quedarse en Sevilla canalizando inversiones en sectores estratégicos desde la Agencia para la Transformación y el Desarrollo de Andalucía, dependiente de la Junta.

