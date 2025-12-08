Andalucía alerta de la pérdida de 800.000 habitantes para 2070 si no actúa ya

Aunque Andalucía no tiene un problema generalizado de despoblación y sigue creciendo, gracias al saldo migratorio ya que el descenso de la natalidad es generalizado, este crecimiento se ha ralentizado. Los expertos prevén que la población se mantenga hasta 2040 pero, si no ... se actúa, para 2070 perdería 800.000 habitantes.

Por eso la Junta de Andalucía, y más concretamente la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha puesto en marcha la denominada 'Estrategia frente al Desafío Demográfico' que está estudiando la situación de la comunidad y cómo afrontará los próximos años.

En ese reto hay muchas conclusiones, entre ella que más del 50% de los andaluces vive en una treintena de ciudades mientras la mitad de los 785 municipios pierden población. Zonas como la Costa del Sol o el Valle del Guadalquivir están superpobladas, lo que exige a las administraciones prestar servicio a una población en constante crecimiento, además de la flotante.

Por contra, el 80% del territorio andaluz es rural y se está vaciando de forma lenta pero constante. Así, en la Estrategia se han detectado 480 municipios que requieren de atención preferente para frenar esta pérdida de habitantes.

Estos municipios se han catalogado en tres niveles de actuación: 78 de prioridad alta, 221 de prioridad media y 181 con prioridad baja. Eso significa que, dentro de la España vaciada también hay una Andalucía vaciada que también está sufriendo las consecuencias de la despoblación y el éxodo hacia las grandes urbes que se produce a nivel nacional.

Dar a conocer esa oferta y esas oportunidades, así como ejemplos de historias de personas que han cambiado grandes ciudades españolas y europeas por la Andalucía rural, es el objetivo de la campaña 'El pueblo de tu vida' y del portal web vivemasandalucía.es, que está disponible desde hace varios meses y que fue presentado por el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, en Almería, un ejemplo de la dualidad demográfica con zonas de costa saturadas y pérdida de población en comarcas de interior.

La Estrategia frente al desafío demográfico ha contado con un grupo de expertos, de ayuntamientos y diputaciones, así como un comité formado por representantes de todas las consejerías. Se trata de una planificación de medidas transversales, con objetivos específicos. La meta es alcanzar 10 millones de habitantes en 2050 y que el crecimiento de la población apoye el crecimiento económico que permita que Andalucía se sitúe en la media del PIB per cápita de las comunidades españolas.