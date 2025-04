Leocadio Ortega, alcalde de Pilas: «Dependemos de la A-49 porque no tenemos tren y casi tampoco autobuses»

Leocadio Ortega es el alcalde de la localidad sevillana de Pilas, en la que viven más de 14.000 personas, cuya movilidad depende en gran medida de la A-49, la autovía que conecta Sevilla con Huelva. «La A-49 es la principal arteria ... para nosotros, no sólo para nuestros desplazamientos personales sino para nuestra actividad económica, ya que carecemos de conexión ferroviaria y casi tampoco autobuses, por los que también estamos luchando», cuenta a ABC.

El alcalde pileño cuenta que cada viaje a Huelva o a Sevilla desde este pueblo sevillano es una odisea debido al mal estado de algunos tramos de la A-49 y la saturación de esta vía. «Es imprescindible ampliar el tercer carril desde Benacazón pero la verdad es que hace muchos años que no se ve ninguna máquina de la Dirección General de Carreteras por esta autovía, una de las más usadas de toda Andalucía«. Ortega recuerda »los malos ratos que se pasan circulando por ella« debido a la falta de mantenimiento y de reparación del asfaltado, »a pesar del flujo de tráfico tan importante que soporta«.

Con la llegada del buen tiempo, los problemas de tráfico se agudizan, algo que ya se ha empezado a notar este fin de semana, posiblemente el más movido de lo que va de año a causa del aumento de las temperaturas que invitan a los sevillanos a desplazarse a las playas del litoral onubense. «Esto empieza ahora y ya no acaba hasta dentro de cinco o seis meses», comenta el alcalde pileño, que no se explica las causas de la falta de inversión del Ministerio de Transportes en esta vía. «He leído hace poco en la prensa que se van a hacer algunas mejoras en el asfalto y nos parece una excelente noticia, pero no es suficiente. Hay que hacer un proyecto como Dios manda que incluya una actuación integral con la extensión del tercer carril para acabar con los graves problemas de saturación que sufre esta autovía».

Ortega recuerda que la estación ferroviaria más cercana a Pilas está en Benacazón y reivindica la necesidad que tiene Huelva de que llegue el AVE desde Sevilla. «La A-49 también es la vía de entrada de los portugueses a Sevilla y al resto de a Andalucía a través de la localidad fronteriza onubense de Ayamonte y eso también debería tenerlo en cuenta el Ministerio de Transportes«, añade.