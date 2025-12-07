Posible asesinato machista en El Viso del Alcor

En la noche del sábado 6 de diciembre se ha recibido un aviso de incendio en un domicilio de la localidad sevillana de El Viso del Alcor. Los efectivos desplazados hasta el lugar confirmaron el hallazgo del cadáver de una mujer nacida en 1995 que ... podría presentar heridas de arma blanca.

La Guardia Civil investiga el suceso como un posible asesinato machista, ya que la víctima presentaba signos compatibles con violencia.

Se procedió a la detención de una persona, un hombre de 35 años, con quien la víctima pudo mantener una relación sentimental. La mujer no se encontraba registrada en el sistema VioGén, pero, sin embargo, el detenido sí estaba incluido a causa de una relación anterior.

Recordamos que el Sistema VioGén (Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género) es una herramienta del Ministerio del Interior de España que coordina a instituciones públicas para proteger y hacer seguimiento a mujeres víctimas de violencia de género.

La autopsia que se le practicará a la víctima en las próximas horas determinará la causa exacta del fallecimiento, si fue por heridas provocadas por el incendio o, como presuntamente parece ser, la muerte le sobrevino por un ataque de violencia machista.

El Ayuntamiento del Viso del Alcor trasladó su pésame, apoyo y respeto a la familia y allegados a través de sus redes sociales. Además, ha declarado tres días de luto oficial, durante los cuales las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales. Queda igualmente suspendido el concurso de Hogueritas previsto para el domingo.

El Ayuntamiento ha condenado firmemente los hechos y permanece a disposición de las autoridades competentes durante el desarrollo de la investigación. Asimismo, ha convocado a la ciudadanía a guardar un minuto de silencio este domingo, 7 de diciembre, a las 12:00 h, en la puerta del Ayuntamiento, en memoria de la víctima.