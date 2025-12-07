Suscríbete a
EL VISO DEL ALCOR

Posible asesinato machista en El Viso del Alcor

La mujer fallecida presentaba heridas de arma blanca compatibles con violencia

Vista de la localidad de El Viso del Alcor
Vista de la localidad de El Viso del Alcor abc

ABC DE SEVILLA

En la noche del sábado 6 de diciembre se ha recibido un aviso de incendio en un domicilio de la localidad sevillana de El Viso del Alcor. Los efectivos desplazados hasta el lugar confirmaron el hallazgo del cadáver de una mujer nacida en 1995 que ... podría presentar heridas de arma blanca.

