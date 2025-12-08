El antes y el después de la Macarena tras la restauración de Pedro Manzano

La Macarena ha regresado al culto este lunes 8 de diciembre a su basílica, en el presbiterio, para poder recibir la visita de los hermanos y fieles a lo largo de tres días, tras la restauración acometida a lo largo de tres meses ... por Pedro Manzano. Una intervención acometida en profundidad para devolver a la Virgen en el mejor estado de conservación posible.

El resultado de la restauración ha sido plenamente satisfactorio. La Macarena luce radiante y en todo su esplendor, conservando intactos los rasgos de su fisonomía, que antes se veían alterados por el ennegrecimiento y los brillos que afectaban a su policromía.

Después Antes

Todos los hermanos y devotos ahora sí reconocen a la Macarena después de la polémica suscitada el pasado verano por la restauración de Arquillo. Vuelven a encontrarse con su Virgen, repletos de emoción y tranquilidad tras uno de los tiempos más complicados para la hermandad.

En Pasión en Sevilla, la comparativa del antes y después de la restauración de la Macarena y otra con la intervención acometida por Arquillo a la Virgen y el actual aspecto de la dolorosa.