Suscríbete a
+Pasión
Última hora
La Macarena vuelve al culto en la basílica tras la restauración: hay hasta 3 horas de cola para ver a la Virgen

Pedro Manzano: «La imagen que tenemos actualmente de la Macarena es la Macarena»

El restaurador que ha devuelto la impronta a la Virgen de la Esperanza explica cómo se encontró a la imagen y cuáles han sido los retos a los que se ha enfrentado

El antes y el después de la Macarena tras la restauración de Pedro Manzano

Pedro Manzano: «La imagen que tenemos actualmente de la Macarena es la Macarena»
Javier Macías

Javier Macías

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El protagonista del día en la basílica de la Macarena era Pedro Manzano. Desde la discreción, porque no se ha dejado ver junto a la Virgen, ha atendido a los medios oficiales de la hermandad para dar sus primeras impresiones sobre la restauración que ha ... acometido para solucionar la fallida intervención de Francisco Arquillo y analizar todo el proceso. «Ésta es la Macarena de siempre», ha dejado claro el restaurador.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app