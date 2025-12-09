Suscribete a
Directo

Sorteo de la Copa del Rey con los posibles rivales del Sevilla y del Betis, en directo

Sigue el acto en el que se conocerá con qué equipos quedan emparejados sevillistas y verdiblancos en los dieciseisavos de final del torneo del KO

Sorteo de la Copa del Rey con los posibles rivales del Sevilla y del Betis, en directo
Sevilla y Betis ya espera rival en dieciseisavos de final de la Copa del Rey, ronda cuyo sorteo está previsto en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para este martes 9 de diciembre, a partir de las 13.00 horas. Sevillistas y verdiblancos forman parte de los 32 equipos que estarán presentes en esa siguiente fase del torneo, la cual ya sí contará con la participación de Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club, los cuatro equipos que disputarán la Supercopa de España.

12:30

Dónde ver el sorteo

El sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey podrá seguirse en directo en televisión a través de Teledeporte y Movistar Plus+, mientras que en streaming estará disponible en los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)

12:20

Equipos clasificados para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

Primera división (17): Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Osasuna, Mallorca, Alavés, Getafe, Levante, Real Sociedad, Betis, Elche, Villarreal, Rayo Vallecano, Sevilla, Valencia y Celta.

Segunda división (9): Huesca, Cultural Leonesa, Sporting, Eibar, Albacete, Deportivo de la Coruña, Racing, Burgos y Granada.

Primera RFEF (5): Guadalajara, Eldense, Talavera de la Reina, Real Murcia y Ourense.

Segunda RFEF (1): Atlético Baleares.

12:10

Matices del sorteo

Al participar ya en dieciseisavos de final de Copa los cuatro equipos que jugarán la Supercopa de España (Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club), estos serán emparejados ante los equipos de inferior categoría; es decir, uno de Segunda RFEF y tres de Primera RFEF. Asimismo, otro aspecto destacado de este sorteo es que saldrá un enfrentamiento entre equipos de Primera división

12:00

¡¡¡Buenas tardes!!!

Comenzamos con el directo del sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025-2026. El acto se llevará a cabo desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, a partir de las 13.00 horas.

