Sorteo de la Copa del Rey con los posibles rivales del Sevilla y del Betis, en directo

Sevilla y Betis ya espera rival en dieciseisavos de final de la Copa del Rey, ronda cuyo sorteo está previsto en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para este martes 9 de diciembre, a partir de las 13.00 horas. Sevillistas y verdiblancos forman ... parte de los 32 equipos que estarán presentes en esa siguiente fase del torneo, la cual ya sí contará con la participación de Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club, los cuatro equipos que disputarán la Supercopa de España.

Los de Nervión han alcanzado estos dieciseisavos de final tras dos primeras rondas clasificatorias en las que venció a rivales de inferior categoría. En la primera certificó su pase con solvencia al vencer 1-4 al Toledo, mientras que en la segunda la clasificación la logró por la mínima, con un resultado de 1-2 ante el Extremadura. Por su parte, el conjunto bético ha alcanzado estos dieciseisavos de final tras vencer en la primera ronda al Palma del Río con un contundente 1-7, mientras que la segunda eliminatoria la solventó con un 1-4 ante el Torrent.

Posibles rivales del Sevilla y del Betis en dieciseisavos de final de la Copa del Rey

Al participar ya en dieciseisavos de final de Copa los cuatro equipos que jugarán la Supercopa de España, estos serán emparejados ante los equipos de inferior categoría; esto es, uno de Segunda RFEF y tres de Primera RFEF. Además, habrá un solo duelo entre equipos de Primera.

Equipos clasificados para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey Primera división (17): Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Osasuna, Mallorca, Alavés, Getafe, Levante, Real Sociedad, Betis, Elche, Villarreal, Rayo Vallecano, Sevilla, Valencia y Celta.

Segunda división (9): Huesca, Cultural Leonesa, Sporting, Eibar, Albacete, Deportivo de la Coruña, Racing, Burgos y Granada.

Primera RFEF (5): Guadalajara, Eldense, Talavera de la Reina, Real Murcia y Ourense.

Segunda RFEF (1): Atlético Baleares.

Esta fase del torneo se disputará también a partido único en el campo del equipo de menor categoría; para ese único enfrentamiento que saldrá entre equipos de Primera, actuará como local aquel cuya bola fuese extraída primero. Las fechas previstas para estos dieciseisavos de final de la Copa del Rey son el 16, 17 y 18 de diciembre.